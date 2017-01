Liberec - Modrá, bílá? Pořád nevím, jakou barvu mají. Kdo? Hokejisti. Bílí Tygři. Ti kluci, co mají vždycky hokejku, snaží se dostat puk do brány a mají jinak barevné dresy než protihráč. To je asi to jediné, co o hokeji vím. Ale jak takový zápas probíhá? O tom netuším zhola nic.