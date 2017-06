Kamarádky ze Smržovky zabodovaly se vzdělávacím projektem pro děti

Smržovka - Autorky projektu Aktivní žák, který obsahuje pomůcky pro děti, slaví úspěchy.

Zpestřit si mateřskou dovolenou podnikáním může být sázka do loterie. Kamarádkám Barboře Lankašové a Lucii Rakušanové ze Smržovky se ale vyplatila. O tom svědčí i vítězství v regionálním kole soutěže T-Mobile Rozjezdy, která je určená začínajícím podnikatelům.

Na cestu za úspěchem se kolegyně vydaly během mateřské dovolené. „Učily jsme společně na jedné škole. A u kočárků jsme si řekly, že by nás bavilo nějak se odreagovat a zároveň pracovat na pomůckách, které jsme si již předtím vyráběly do školy,“ říká Barbora Lankašová.

Díky společnému náhledu na výuku dětí vznikl projekt Aktivní žák, který nabízí originální didaktické pomůcky. Jedná se o laminátové kartičky obsahující učivo zejména prvního stupně základních škol či témata vhodná pro předškolní děti. Žáčci si na nich procvičují logické myšlení či rozvíjí motoriku.

Na trhu je celá řada pedagogických pomůcek, přesto je o ty smržovské zájem. „Snažíme se mít originální vizuální nápad, aby děti zaujal. Zároveň vyrábíme i pomůcky vhodné pro kooperativní výuku ve dvojicích či skupině,“ vysvětluje Lucie Rakušanová a dodává, že pomůcky jsou vždy vybavené informační brožurkou s návodem. Ten pomůže jak učitelům s přípravou hodiny, tak rodičům.

Děti si své chyby samy zkontrolují

Pomůcky jsou navíc řešené tak, aby si dítě mohlo výsledek samo zkontrolovat. To oceňují zejména malotřídky.

Zatím nejúspěšnějším produktem mezi didaktickými pomůckami Aktivní žák je sada pro zápis dítěte do první třídy. „V podstatě neexistovala žádná ucelená sada, kterou by mohly školy využít. My jim můžeme nabídnout komplexní materiál, který obsahuje například, hodnotící kartičky pro žáky ale i dotazníky pro učitele“ říká Lankašová.

Příprava na celostátní kolo

Po výhře v regionálním kole soutěže pro začínající podnikatele se Lucie s Barborou připravují na celonárodní kolo. „Z vítězství jsme měly ohromnou radost. Přitom jsme se o celé soutěži dozvěděly čistě náhodou od Dariny Bitmanové, která se jí účastnila v minulosti. Výhra pro nás znamená takové utvrzení v tom, co děláme, a zároveň ocenění práce, kterou do našeho projektu vkládáme. Uvidíme, jak dopadne celorepublikové finále,“ doplňuje autorka Lucie Rakušanová.