Automaty mi zničily život, říká gambler

66%



66 procent oslovených osobností Libereckého kraje je přesvědčeno, že zákon o loterijních hrách a hazardu pomohl omezit výherní automaty. 34 procent je přesvědčeno o opaku.

Je mu něco přes čtyřicet. V očích má prázdný pohled. Perspektivu podle toho, v jakém období se zrovna nachází - zda v depresi nebo mánii. V druhém případě celé noci nespí a obráží herny. Blikající iluzi štěstí, která mu vzala vztah i zdraví, pokoušet nepřestal.

Nikdy nehrál karty, nevsázel se a slovo hazard pro něj bylo cizím pojmem. Pak ale přišel životní zvrat. „Bylo mi něco přes třicet, když to začalo," začíná vyprávění muž z Liberce, který podlehl závislosti na automatech. „Rodiče nesázeli ani sportku, nikdy jsem k tomu nepřišel. Po škole jsem potkal svou tehdejší přítelkyni. Začali jsme spolu žít, zařizovat se. V té době mi zemřeli rodiče. Neměl jsem nic, na všechno jsme si půjčovali. Jenže pak došlo na splátky a dluhy se začaly vršit. Ocitli jsme se v bludném kruhu, téměř všechny peníze šly na věřitele. V té době jsem v rámci reorganizace firmy přišel o práci. Má přítelkyně byla nespokojená a vinila mě z naší neutěšené situace. Někdo by začal pít, já jsem se snažil situaci řešit. Bohužel ne příliš šťastně. Automaty," svěřuje se.

Štěstěna z automatu nepomohla

Věřil tomu, že se na něj obrátí štěstí a jejich životní situace se zlepší. „Když jsem zpočátku párkrát vyhrál, dávalo mi to pocit vítěze a pána situace," popisuje. To ale nevydrželo dlouho. Po čase se začaly množit prohry i dluhy. Přítelkyně ho opustila. Pak už mu bylo jedno, co bude dál. Jen si v přítmí herny zkusit osedlat štěstěnu…

Dnes je v invalidním důchodu a na lécích. Se závislostí propukla i těžká duševní nemoc. Jedna z mnoha tisíc ztracených duší. Podle jednoho z předních odborníků na patologické hráčství, psychiatra Karla Nešpora, je u nás zhruba sto tisíc lidí závislých na hazardu.

Příčiny vzniku závislosti

Příčiny vzniku závislosti podle odborníků mohou být různé. Od stresu, práce v zátěžovém prostředí (na směny, v noci, v hluku a zakouřeném prostředí), ale i syndrom vyhoření. Podle odborníků se riziko zvyšuje požíváním alkoholu či drog, vysoké riziko vzniku závislosti představuje práce v prostředí, kde se automaty vyskytují. Jen část lidí přivedou k hráčství dluhy.

V Liberci je nyní možné hazard provozovat na 86 místech, hráči v nich podle odhadu ročně prohrají 300 až 400 milionů korun.

V roce 2015 radnice získala z hazardu do rozpočtu 76 milionů korun, vloni 60 milionů korun. Letos odhaduje 40 milionů a od roku 2018 nic, pokud se vyhláška o nulové toleranci nezmění.

ANKETA: Pomohl zákon o loterijních hrách a hazardu omezit výherní automaty?

Dva roky stará studie Národního ústavu duševního zdraví spočítala, že v Česku je hazardem (především automaty a videoterminály) ohroženo kolem 360 tisíc lidí, přičemž 40 až 80 tisíc lidí je ohroženo přímo patologickým hráčstvím. Náklady související s negativními dopady hráčství činí ročně až 16 miliard korun, tedy daleko více, než činí výnos z hazardu do veřejných rozpočtů (státu a obcí). Ten je ročně kolem 7,4 miliardy korun. Podle psychiatrů ročně hazard přiměje k sebevraždě v průměru 224 Čechů. Podle studie, kterou zveřejnil Nadační fond proti korupci, je v Česku již 37 měst s počtem obyvatel vyšším než pět tisíc, která absolutně vymýtila automaty.

Michael Canov

senátor, Chrastava

Zákon vyhání (ještě nevyhnal s ohledem na vydaná povolení) tzv. výherní automaty z hospod a nechal je jen v hernách či kasínech. To je dle mého krok správným směrem. Takže pomohl.







František Gábor

zastupitel, Liberec

Ne. Některá naše města mají nulovou toleranci vůči hazardu. Teprve čas ukáže, jaké budou výsledky těchto rozhodnutí. Je třeba si uvědomit,že prohibice ve Spojených státech amerických nepřinesla nic dobrého, naopak napomohla nárůstu organizovaného zločinu

Lidie Vajnerová

manažerka, Liberec

Ne a stejně v roce 2018 jejich provoz z velké části skončí.











