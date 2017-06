Železniční doprava v kraji se jednoznačně zlepšila

Liberecký kraj /HLASUJTE/ - Moderní vlaky, miliony z EU investované do infrastruktury. Tak se promítla modernizace železniční dopravy v Libereckém kraji.

Podle 77 procent panelistů Deníku z Libereckého kraje se zlepšila kvalita železniční přepravy. O opaku je přesvědčeno 23 procent dotázaných.

Staré vlaky se slepými okny na lokálních tratích v Libereckém kraji už téměř nepotkáte. Od roku 2012, kdy dorazilo posledních 16 vozů Stadler, se v kraji jezdí téměř podle evropského standardu. Výrazně se modernizují i tratě. Snad nejvíce je to vidět na úseku z Jablonce do Harrachova. Staré vagóny na regionální trati potkáte už jen na trase z Jablonce nad Jizerou do Rokytnice.

„V rámci republiky se to velmi různí, ale za Liberecký kraj musím říci, že se kvalita železniční dopravy na regionálních tratích významně zlepšila," říká železniční expert Jindřich Berounský.

Podle něj se to děje ale na úkor některých služeb. „Například vestibul na jabloneckém nádraží není otevřen ve večerních hodinách, takže cestující musejí čekat venku," dokládá.

Na některých zastávkách zase nejsou k dispozici pokladny, cestující si musí jízdenky koupit ve vlaku, což není takový problém, jako třeba přístup k informacím. „Když má vlak zpoždění, není se koho zeptat," uvedla žena, která do Liberce jezdí pravidelně z Raspenavy. Jiní si ale služby chválí. „Hlavně přístup průvodčích, jsou profesionální a příjemní," říká další oslovená.

ANKETA: Zlepšila se v posledních čtyřech letech kvalita železniční osobní přepravy?

Moderní železniční koridory, kvalitnější železniční uzly, maximální využití soukromých investorů a dopravců na železnici ve prospěch pohodlí cestujících. Mnohé z toho stále zůstává snem, o němž si pasažéři mohou nechat zdát. Dostavba nových koridorů sice běžela slušným tempem a vláda schválila program rychlých železničních spojení, v mnoha směrech se však na českých tratích na zásadní zlepšení stále čeká. Přesun velké části nákladní dopravy z přetížených silnic do vlaků se zatím navzdory slibům nekonal, statistiky se pohnuly jen o pár desetin procenta. A na jasná pravidla transparentních soutěží na dotované vlaky stále čekají soukromí dopravci konkurující dominantním Českým drahám.

Jindřich Berounský

železniční expert, Jablonec n. N.

Velkým problémem je, že stát doposud nevyřešil podmínky pro integraci dalších dopravců a zachování síťových služeb železnice, a to národní tarif a národní zúčtovací centrum. Každý dopravce se tak chová jako soliter s negativním dopadem na cestujícího, který s různými dopravci poznává další druhy odbavení a jízdních dokladů.

František Gábor

zastupitel, Liberec

Ano, sám vlakem rád cestuji po našem regionu. Vždy jsme podporovali zlepšení dopravní, tedy železniční i silniční infrastruktury, které výrazně pomůže hospodářskému růstu každého regionu.





Michael Canov

senátor, Chrastava

Na dálkových tratích dle mého názoru ano. Bohužel však byly zrušeny některé trati lokální.