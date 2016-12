Bedřichov není nafukovací, stýskají si místní, ale i lyžaři

Bedřichov - Slunečné počasí posledních dvou dnů vylákalo na běžky stovky nedočkavců. Pokud se do Bedřichova vydáte autem, budete muset pravděpodobně řešit nerudovskou otázku: Kam s ním?

Ilustrační snímekFoto: Deník

Bedřichov, středa odpoledne. Deštivé pošmourno konečně vystřídalo slunečné mrazivé počasí. Jako stvořené pro vyjížďku na běžkách. Za sto dvacet minut autem v Bedřichově to je pro Pražáky luxus. Pro místní za patnáct minut z Jablonce realita.

ZÁKAZ STÁNÍ PO CELÉM KATASTRU

Jenže… Pokud nedorazíte na místo včas, čeká vás plné parkoviště. V lepším případě zaparkujete na menším pod sjezdovkou na Malinovce, odkud je to na bedřichovský stadion a nástupní místok magistrále zhruba kilometr. V horším se obrátítea jedete zpátky. Nebo zaplatíte pokutu. Zákaz stání na příjezdových komunikacích totiž platí na celém katastru Bedřichova. Začíná pod sedlem Maliníku směrem od Liberce a pokračuje až do Janova. Pokud na to zapomenete, nebo si nevšimnete, může vás to stát až dva tisíce. Strážníci Obecní policie pro Janova Bedřichov Aleš Fiala a Jan Samek mají plné ruce práce. Ve dvou musejí pohlídat nejen obě zmíněné obce, ale i nedaleké Hrabětice.

Než se stačím otočit na konečné autobusu, vine se za mnou fronta jako hada směřuje k parkovišti. Tady to na „zip" nevypadá. Zastavím při krajnici a za chvíli už jsou u mě. Vysvětlí mi, že parkovat se tu nesmí. Nacházíme se v chráněné oblasti.

Řidiči, kteří obsypali silnici přede mnou, mají smůlu, na jejich okénku už svítí bílý úřední papír. Předvolání. „Hory ani parkoviště nejsou nafukovací a musíme to všichni respektovat," říká strážník Aleš Fiala. Podle bílých papírků tomu tak ale mezi milovníky hor není. „Někdy tu přes zákaz zaparkuje deset aut, jindy třicet, je to různé," dodává. Takových exponovaných dnů je ale podle něj jen zhruba deset do roka.

Parkoviště v Bedřichově mají kapacitu zhruba tisíc míst. Kdo nezaparkuje tam, může zkusit ještě štěstí v nedalekých Hraběticích nebo u Královky, kde je ovšem kapacita omezená vzhledem k hostům restaurace.

Od ledna by mělo začít fungovat zařízení, které bude navigovat na volná místa. Kromě informačních tabulí by mohli řidiči sledovat informace o kapacitě parkoviště i pomocí aplikací na chytrých telefonech. Nové bude i placení formou sms. „Systém zatím testujeme. Zatím nebylo příliš možností vyzkoušet ho v provozu," vysvětluje starosta Bedřichova, Petr Holub.

Nedostatečnou kapacitu parkování v horském středisku by podle bedřichovského starosty vyřešil jedině parkovací dům. Investice bezmála za sto milionů. „Na něco takového samozřejmě obec nemá, to by musel zaplatit stát. Ale i kdyby, kdo by hradil provoz. Už teď nás přijde na zhruba milion ročně," vysvětluje starosta.

Jedna hodina parkovánív Bedřichově vyjde na padesát korun, za celý den zaplatí lidé 200 korun. I to se však mnohým zdá hodně. „V centru Liberce zaplatí stovku a nic za to nedostanou, u nás mají zadarmo upravenou stopu," vysvětluje starosta. Naráží tak na to, že obec přispívá patnácti procenty z parkovného na úpravu magistrály a přispívá také na zasněžování. Dohromady na to padnou zhruba dva miliony. „Pokud je dobrá sezóna, vybereme necelé čtyři, když odečteme DPH a náklady na údržbu, zůstane nám v rozpočtu zhruba 1,7 milionu. A to musíme investovat do opravy silnic, které zimním provozem vezmou za své," připomíná starosta.

NENÍ JEN BEDŘICHOV

Fronta směrem od Maliníku zatím narůstá. A silvestrovský víkend i noční závod je teprve před námi. „Všichni chtějí do Bedřichova na běžky. Ale zapomínají, že nástupních míst na magistrálu je pětadvacet," zdůrazňuje starosta Bedřichova a namátkou vypočítává: Oldřichov, Desná, Josefův Důl…

Informační tabule zatím řidiče informují až po dojezdu na místo. Strážníci zatím trpělivě vysvětlují netrpělivým řidičům, žeu silnice se opravdu parkovat nedá. Nejlepší je podle nich využít autobusy. „Jezdí sem MHD z Liberce i Jablonce a ještě meziměstská linka. Je to pohodlnějšía navíc to vyjde levněji," uzavírá Aleš Fiala.