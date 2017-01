Běhání s příchodem zimy a sněhu rozhodně nekončí

Jablonec n. N. - Fenomén současné doby: Sbírání kilometrů ve prospěch zdraví.

Běžkaři se občerstvují u Šámalovy chatyFoto: Deník / Petr Zbranek

Pro někoho běhání zimou nekončí. Že je v Jablonci mnoho běžců, to ví jistě každý. V létě spousta z nich krouží a probíhá kolem přehrad, křižují Jindřichov a neopomenou ani Prosečský hřeben. V řady běžců významně prořídnou a pravidelnému běhu zůstávají oddáni jen ti nejvěrnější.

Já patřím mezi neodvratné běžce. V zimě, v létě, za slunce nebo v dešti. Můj dědeček vždycky říkal: "Není špatného počasí, jen špatného oblečení." Dnes mu dávám za pravdu. Jak se ale my běžci v mrazu nebo břečce cítíme a co je k běhu třeba? Na sobě mám většinou dlouhé běhací kalhoty a přes ně k lýtkům natažené kompresní návleky. Je to takové dva v jednom. Za prvé je to další vrstva, která hřeje. Za druhé skvěle urychlují regeneraci. Na horní části těla mám zpravidla termo triko a lehkou bundu. Důležitou součástí je nákrčník, který ochrání odhalený krk, a když přituhne, lehce si ho přitáhnu až nad nos.

Když tak běžím, připadám si jako bandita, protože z obličeje mi koukají jen oči. „Pokud mrzne opravdu hodně, je dobré vzít si přes pusu a nos šátek. Pokud je delší trasa, klidně i dva a vyměnit," popsal svou zkušenost běžec Jan Šlégl, kterého od tréninku neodradí ani nepříznivé počasí. Ve chvíli, kdy mrzne, až praští, je dobré vzít si i rukavice, nebo se vám stejně jako mně může stát, že se nedostanete domů, až doběhnete a zjistíte, že místo prstů máte rampouchy.

Studený vzduch je sice úžasně čerstvý, ale pro právě se zahřívající tělo není chlad to nejlepší. Proto se v zimě moc nevyplatí sázet na rychlé krátké tratě. Je to spíše čas vhodný pro sbírání kilometrů, kdy pomalu vyběhnete, a tělo má dostatek času si na studené okolí zvyknout. Podstatné je i zvolit vhodný terén, vyhnout se zejména kluzkým rozsoleným břečkám. Já se celoročně uchyluji do jabloneckých lesů. Sport se pak stává i relaxací a domů přibíhám sice upocená a rudá, ale s dobrou náladou a nabitá energií.

Běhání je jeden z nejsnadnějších sportů. Prostě si nazujete boty a běžíte, to umí každý. Pro běžce jsou boty naprosto klíčové, závisí na nich nejen dobrý běh, ale i zdraví. Já jsem své ideální našla a ty mě vedou do každého cíle, tréninkového i závodního. „Člověk si v zimě nemůže vzít klasické tenisky, já používám boty s hřeby," dodal Šlégl.

Díky běhání si zpevníte tělo, zlepšíte si fyzičku a navíc si nemusíte odpírat nějakou tu dobrotu navíc. A rozhodně z vás spadnou všechny starosti. Jak se říká: „Neexistuje problém, který by nevyřešil jeden pořádný kopec." Dát si do těla vám totiž umožní nejen na vše zapomenout, ale mnohdy i ledacos přehodnotit. Vyběhnete s obrovskou starostí a domů se vracíte s maličkostí, kterou jste mezitím hodili za hlavu. Tak šup do botasek a ven!