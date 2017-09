Bude voda v českých rukách levnější? Spíš ne, tvrdí odborníci

Liberecký kraj – Nákup francouzského podílu v Severočeských vodovodech a kanalizacích je potvrzen. Promítne se to do ceny vody?

Stovky milionů korun z vodárenského byznysu přestanou proudit do Francie. Severočeská vodárenská společnost (SVS) podepsala kupní smlouvu s francouzským koncernem Veolia, který vlastnil 50,1 % akcií Severočeských vodovodů a kanalizací (SČVK). Odkup akcií SČVK odhlasovali na valné hromadě zástupci měst a obcí, které jsou akcionáři SVS. „A to bez negativních dopadů na kvalitu služeb, cenu vodného a stočného či objem finančních prostředků určených k obnově a rozvoji vodárenské infrastruktury,“ uvedl David Vondra z PR agentury, která SVS poskytuje mediální služby.

Miliardová transakce v podstatě znamená, že SVS jako první v republice přebrala plnou kontrolu nad vodárenskou a kanalizační infrastrukturou. Převezme ji v lednu příštího roku. „Podpisem těchto smluv jsme zajistili budoucí prosperitu společnosti i další rozvoj vodárenské infrastruktury,“ vysvětlil předseda představenstva SVS Tomáš Indra.

DOPAD NA ODBĚRATELE

Zatím ale není jasné, kolik bude stát voda od SVS příští rok. Firma tuto informaci obvykle zveřejňuje po zpracování kalkulací během listopadu. Letos domácnosti platí 98,30 korun za metr krychlový. Pro srovnání, v Ústí nad Orlicí platí 84,4 korun, na Domažlicku 72,09 korun. Právě ceny za vodu patří podle exkluzivního průzkumu veřejného mínění, který pro Deník zpracovala společnost SANEP, k nejvíce znepokojujícím. Myslí si to 74,8 % oslovených respondentů.

„Nevím, co z toho budeme mít. Vidím to tak, že si několik vyvolených mastí kapsy na normálních lidech a vymlouvá se na staré trubky, které je potřeba vyměnit. Teď ještě mají další výmluvu,“ myslí si o cenách vodného a stočného například Josef Svačina z Lounska.

Podle senátora za Českolipsko Jiřího Voseckého, který stál v čele vyjednávací skupiny, se ale lidé nemusí zdražení bát. „Nebude to důvod ke zdražení vodného a stočného. Současně se ale nedá očekávat, že by voda zlevnila. Musí se investovat do sítí víc než dosud,“ uvedl už před časem Vosecký.

Otazník se vznáší i nad dohodnutou odkupní cenou nadpolovičního podílu v SČVK. „Samozřejmě ji nechceme tajit. Zveřejníme ji do konce příštího týdne po vložení smlouvy do veřejného registru. Do té doby je tato informace stále v režimu obchodního tajemství,“ sdělil mluvčí SVS Jiří Hladík. Kvalifikované odhady přitom hovoří o sumě kolem dvou miliard korun.

PROČ TAJNÉ?

Utajování se ale nelíbí například vedení Ústeckého kraje. „Divím se starostům, že pro to zvedali ruku, když nevěděli, kolik to bude stát. Něco takového by vždy mělo být věcí veřejnou,“ kritizoval náměstek hejtmana Martin Klika.

Zástupci měst vnímají transakci mezi SVS a Veolií rozporuplně. Ústecká primátorka Věra Nechybová řekla, že z ní není příliš nadšená. „Neviděla jsem smlouvu, nechci to soudit. Uvidíme, co to přinese. Ale máme omezené možnosti čerpání evropských dotací. Ráda bych viděla levnější vodu,“ řekla Nechybová.

Liberecký primátor Tibor Batthyány v odkupu naopak nevidí zásadní problém. „Nemyslím si, že se to podepíše na investicích. Vnímám to jako prospěšné. Po spoustě let se to vrací do rukou měst a obcí. Ceny vody vidím jako přiměřené, promítají se v nich investice do infrastruktury,“ dodal.

Veolia navíc tak úplně ze scény nezmizí. Podle návrhu představenstva se má dál podílet na provozu a údržbě vodovodů a kanalizací a to prostřednictvím třetí firmy, ve které má mít čtvrtinový podíl. Smlouva by měla platit do roku 2030. Část peněz tedy i tak odteče do Francie.