Propustí dnes Jiřího Kajínka na svobodu?

Jablonec n. N. - /GALERIE/ Doživotně odsouzený Jiří Kajínek se dočká svobody. Může se tak stát v příštích dnech nebo v následujících hodinách. U Věznice Rýnovice, kde pobývá ve výkonu trestu od března letošního roku, čeká od čtvrtečního rána řada novinářů.

Prezident republiky Miloš Zeman uvedl, že v druhé polovině května dostane Jiří Kajínek, nejznámější český vězeň, prezidentskou milost. Přestože ještě není milost podepsána, příslib před televizními kamerami dal prezident zcela nezpochybnitelně: „Podepíši po návratu z Číny."

"Věznice Rýnovice reaguje na pokyn k mimořádnému výstupu 24 hodin denně" potvrdil režim propouštění na milost ředitel Věznice Rýnovice Vlastimil Kříž.



Jiří Kajínek zůstane v sedmileté podmínce, podle zákona jde o nejdelší nepodmínečný trest. Jeden chybný krok během následujících sedmi let a znovu arest! To je prezidentská podmínka při udělení milosti. Jde o nejdelší možnou. Je Jiří Kajínek připraven ji akceptovat? „Ano, jsem," zní jednoduchá odpověď v dopise, který Jiří Kajínek z Věznice Rýnovice poslal v pondělí ráno do naší redakce. Nebyla jiná cesta, jak jej kontaktovat. Zkusili jsme klasickou poštu a vyšlo to.

"Ví o tom již i ministr spravedlnosti," sdělil prezident ČR Miloš Zeman pro TV Barrandov.



Kajínek může vyjít z věznice jen pár hodin po udělení milosti

Co se stane, až prezident Miloš Zeman udělí milost Jiřímu Kajínkovi? Čeká ho poslední noc ve věznici? Advokát Jaroslav Ortman tvrdí, že celý proces propuštění je mnohem rychlejší. Od okamžiku, kdy Prezidentská kancelář oznámí, že byla milost udělena, stráví vězeň za mřížemi už jen tři až pět hodin.

„Prezidentská kancelář nejprve pošle do věznice fax. Věznice pak toho, kdo fax odeslal, požádá, aby zprávu o udělení milosti potvrdil. Říká se tomu prověrka jistoty. Někdy si vězeňská služba ještě telefonicky ověřuje, zda byla milost skutečně udělena. Jakmile kancelář prezidenta zprávu potvrdí, začíná proces propouštění," vysvětluje Ortman.

Nejprve dozorci oznámí vězni, že mu byla udělena milost. Pak následuje lékařská prohlídka, která trvá zhruba dvě hodiny. Lékař zaznamená, v jakém zdravotním stavu omilostněný opouští věznici. Po té následuje přebírání věcí. Ty jsou uloženy ve skladu, archivovány a zapsány na seznam.

Odškrtává se položka po položce – peníze včetně haléřů, drahé kovy, oblečení, doklady, které už třeba neplatí. Věci se dávají do vaků, protože bývalý vězeň nemá žádná zavazadla. Pokud si něco nechce převzít, nemůže ho nikdo nutit, aby si věc odvezl. Může třeba televizi, pokud nějakou měl, darovat spoluvězňům.

Nakonec omilostněného vězně doprovodí eskorta ke dveřím věznice. Vychází ven jako svobodný člověk. „A jako svobodný člověk také přebírá zodpovědnost za to, co s ním bude dál. Věznice nemá žádnou povinnost propuštěného vězně někam odvézt anebo mu pro první noc zajistit ubytování. Je pouze na něm, zda odjede taxíkem, jestli pro něj někdo přijde, kde bude spát," dodává Ortman.