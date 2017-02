Červený koberec a konfety... to je „maturiťák“

Jablonec n. N. - Maturitní plesy jsou v plném proudu. Už nejde zdaleka jen o šerpování a zametení naházených korun. Je to barevné velké show.

Sezóna maturitních plesů startuje - ilustrační fotoFoto: Deník / Hynek Dlouhý

První měsíce nového roku patří jednoznačně všem studentům posledních ročníků středních škol, kteří v tomto období pořádají své maturitní plesy a i letos tomu není jinak. S nimi je také spojeno vymýšlení tématu, které by mělo ideálně hned na první pohled na ples lákat.

Každý z nás to zažil. Půl třídy chce mít modré šerpy, zbytek spolužáků by radši ty béžové. A co půlnoční přípitek? Sekt nebo něco originálnějšího? Přípravu maturitních plesů provází nejrůznější dohady a otázky, které souvisí s organizací jednoho z nejdůležitějších večerů středoškoláka.

Ovšem nic není tak důležité, jako samotný výběr tématu, ve kterém se celý významný večer ponese. Mohlo by se zdát, že o návrhy a nové nápady není nouze, ale trefit se do vkusu každého z třiceti studentů a především pak všem generacím účastníků plesu bývá většinou oříšek.

Rok co rok se během jedné plesové sezóny uskuteční desítky plesů, na kterých návštěvníci hledají především originalitu a té je v tomto případě těžké ale ne nemožné dosáhnout.

„O tématu, v jehož znamení se nesl celý ples, jsme se ve třídě hádali často. Nakonec jsme se rozhodovali mezi Harry Potterem a Asií, která nakonec vyhrála. Aby ale ples nebyl pouze čistě o cestě kolem světa, tak jsme večer pojali trochu pohádkově a nechali se i lehce inspirovat filmem Cesta do fantazie," popisuje přípravy plesu Veronika Formanová.

Nejvíce si vyhráli s výzdobou sálu, která se jim, podle kladných odezev, povedla. Ovšem i zastánci Bradavic si přišli na své, protože těm zase věnovali stužkovací večírek.

„Samozřejmě rivalita mezi maturitními ročníky je, například v tom, kolik učitelů přislíbilo svoji účast na plese, nebo jak se jaké třídě podařilo přesvědčit kamarády a rodiče, že zrovna ten či onen ples bude nejlepší," dodává maturantka.

Ale jako vše kolem nás, tak i maturitní plesy se vyvíjejí a jdou s dobou. Důkazem jsou vzpomínky Jana Ježka: „Maturitní ples jsem měl před padesáti let, ale pamatuji si ho dobře do dneška. Tenkrát jsme ples měli i s druhou maturitní třídou, takže byl hektičtější."

Tehdy se třídy ani do žádné doby nebo tématu nestylizovaly, ale za to si všichni dali práci s předtančením. „Měli jsme k dispozici celý velký taneční orchestr a protože součástí předtančení byla i klasická gavota, tak jsme sehnali i velký smyčcový orchestr, který dodal celému večeru noblesu," zavzpomínal Ježek.

A pokud byste si rádi připomněli sváteční den, kdy jste se cítili jedinečně a neohroženě, vyberte si některý termín. Bude se určitě na co koukat.

Autor: Adéla ježková