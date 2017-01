Chřipka útočí nejvíce na Jablonecku

Jablonecko - V Libereckém kraji byla hlášena nemocnost přesahující epidemický práh v okrese Jablonec nad Nisou.

Chřipka.Foto: VLP

Na celou republiku zaútočila plošná chřipková epidemie. V Libereckém kraji je nejhorší situace na Jablonecku. V Libereckém kraji je nad epidemickým prahem právě jen Jablonecko s 2056 případy na sto tisíc lidí. „Podobná situace je i v ostatních částech republiky. Dá se usuzovat o lokálních epidemiích, které se v nejbližší době můžou plošně rozšířit," uvedl Jaroslav Harman, zástupce ředitelky protiepidemického odboru Krajské hygienické stanice.

Dosud byl virus nejtěžší formy chřipky typu A/H3 prokázán v Libereckém kraji u 23 nemocných. Prozatím nebyly registrovány onemocnění se závažným, život ohrožujícím průběhem.

Uzavírají se i nemocnice. Ta tanvaldská je uzavřena pro návštěvy již od pátku. V Krajské nemocnici Liberec do odvolání jsou zakázány návštěvy ve všech zařízení spadajících pod nemocnici. Týká se to tedy všech oddělení v Liberci, Turnově i Jablonném v Podještědí. jablonecká nemocnice rozhodne o opatřeních co nejdříve.