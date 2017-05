Kajínek napsal Deníku: O milosti jsem se dozvěděl až ráno

Jablonec n. N. - „Napadlo mne mu napsat," říká šéfredaktorka Jabloneckého deníku Lenka Klimentová. Spolu s některými kolegy čekala minulý čtvrtek před Věznicí Rýnovice, zda prezident milost rovnou udělí. Dnes ráno byla v poště Kajínkova odpověď.

Se Jabloneckému deníku podařilo získat dopis od Jiřího Kajínka po té, co se dozvěděl o prezidentské milosti, kterou Miloš Zeman podepíše po návratu z Číny. Do posledního okamžiku nebylo jasné, zda nepřijde prázdná obálka s čistým papírem.

Útěky Jiřího Kajínka

1993 - Za prvním z řady útěků Jiřího Kajínka musíme až do období po sametové revoluci. V roce 1991 byl už poněkolikáté odsouzen za majetkovou trestnou činnost, konkrétně za ozbrojenou loupež, při níž policistům sebral služební vůz. Jako recidivista byl odsouzen na jedenáct let. V lednu 1993 mu ředitel věznice Bytíz na Příbramsku za vzorné chování přerušil trest na tři dny: 21. až 23. ledna 1993. Do věznice se ale už nevrátil a o čtyři měsíce později, v květnu 1993, podle soudu spáchal nájemnou vraždu Štefana Jandy a jeho strážce.

1994 - Po svém zadržení v únoru 1994 putoval do věznice v Plzni na Borech a následně do Českých Budějovic. I tam se ale pokusil o útěk. V červenci téhož roku se mu to povedlo, i když jen na den. Náhodný kolemjdoucí mu prý podrazil nohy a tím umožnil policii, aby ho dopadla.

1996 - Po svém jednodenním útěku z Českých Budějovic putoval do vězení ve Valdicích na Jičínsku. A nebyl by to Jiří Kajínek, aby opět neutekl. Tentokrát ale jen na chvilku. Po dvacetiminutovém pátrání byl objeven na střeše jednopatrového přístavku.

2000 - Nejslavnější útěk v českých dějinách podnikl Jiří Kajínek 29. října 2000 po 18. hodině. Z nejpřísněji střežené české věznice v Mírově na Šumpersku uprchl Jiří Kajínek zřejmě jako první trestanec vůbec. Pravděpodobně diamantovou strunou tehdy přeřezal v okně mříže a po laně z roztrhaných prostěradel a provázků z budovy přeručkoval na hradby. Z nich se pak spustil dolů. Na svobodě se skrýval čtyřicet dní, než ho v pražském bytě zatklo policejní komando. Dodnes je jeho útěk opředený tajemstvím, nikdy se nepodařilo zjistit, kdo mu bezprostředně po útěku z Mírova pomáhal a dopravil ho do Prahy. Po Kajínkově útěku věznice prošla úpravami.

Kajínek se do historie české kriminalistiky nesmazatelně zapsal svým útěkem z nejpřísněji střežené věznice Mírov na Šumpersku. Na sedmnáct let starou událost si místní velice dobře pamatují a plánují z ní i něco vytěžit. Chtějí udělat turistickou trasu s názvem Kajínkova odbočka, která povede kolem míst, kudy Jiří Kajínek v roce 2000 utíkal…