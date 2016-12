Děti získaly bohatého patrona

Jablonec n. N. - Česká mincovna nyní nasype pro Ski Klub významné částky. Její název ponesou také juniorské závody.

Jablonecká Česká mincovna uzavřela smlouvu o spolupráci se Ski klubem Jablonec nad Nisou. Zleva: Vladimír Kopal, šéf Ski klibu Jablonec; primátor Petr Beitl; obchodní ředitel České mincovny Aleš Brix Foto: Deník/ Lenka Klimentová

„Lyžování je výkladní skříní našeho města. Lidé, kteří se mu tady věnují, dělají svou práci srdcem a jsou za nimi vidět výsledky. Je to jeden z důvodů, proč jsme naši podporu regionu nasměrovali právě do tohoto odvětví," uvedl obchodní ředitel České mincovny Aleš Brix.

A jeho slova nejsou vyřčená naprázdno. Jablonecká Česká mincovna totiž v týdnu před Vánoci uzavřela smlouvu o spolupráci se Ski klubem Jablonec nad Nisou.

„Zároveň jsme si řekli, že pokud do toho jdeme, nemělo by to být jenom cosi symbolického. Chceme podpořit rozvoj lyžařského sportu v Jablonci řádově sta tisíci ročně," dodává Brix s tím, že smlouva je tříletá.

„Část peněz od České mincovny půjde na nákup materiálu, lyží, vázání a holí pro žákovské skupiny," komentoval Jan Hásek, člen výkonného výboru Ski klubu s tím, že v současnosti pracují zhruba se sto dvaceti dětmi.

Běžná je praxe, že za rodiči jde 80 % nákladů. „To ale vyloučí dravce, kde na to rodina nemá peníze," upozornil Vladimír Kopal, šéf Ski klubu Jablonec. Chápe, že nyní by řada rodin chtěla mít doma Gábinu Koukalovou. „Já bych raději, aby chtěli mít doma Standu Řezáče," oglosoval vzrůstající zájem o biatlon Kopal. Základ je ale lyžování.

Vladimír Kopal vzpomněla Gabrielu Koukalovou ještě jednou: „Začínala také u nás." „Kdo chce být dobrým biatlonistou, musí umět také dobře běhat," doplnil téma obchodní ředitel mincovny.

Jednou z nejzářivějších hvězd klubu je pak dálková běžkyně Klára Moravcová, která v uplynulé sezóně skončila třetí v celkovém pořadí světového poháru v dálkových bězích FIS Marathon Cup. „Na její přípravu a na dopravu po jednotlivých závodních štacích dalšího ročníku FIS Marathon Cupu použijeme další část peněz od Mincovny," dodává Hásek.

Česká mincovna bude na oplátku vidět na Kolečku, místním běžeckém areálu, a její název se dostane přímo do nadpisu jednoho ze závodů pořádaných Ski klubem. Junior Česká mincovna Cup se poběží o posledním únorovém víkendu příštího roku.

„Smlouva je zatím podepsaná na tři roky, ale přál bych si v partnerství vydržet několik olympijských cyklů," poznamenal Aleš Brix.

MĚSTO SPORTU, MINCOVNÍ MĚSTO

Velký význam nově uzavřené úmluvě přikládá samo město Jablonec nad Nisou. Primátor Petr Beitl přišel osobně na podpis smlouvy dohlédnout. Spolupráce SKI klubu s Mincovnou pro město znamená mnoho.

„Pro město je důležité, aby mládež měla kde se realizovat, ať už se bavíme o zajímavých školních oborech nebo o volnočasových aktivitách, o sportu. Proto jakékoliv podobné aktivity vítáme," uvedl Beitl.

„Česká mincovna má v Jablonci své kořeny, a proto se snažíme městu a jeho občanům vracet. Tradičně podporujeme místní Vyšší odbornou školu, přivedli jsme do města regionální projekci Febiofestu a také hned několik známých tváří," uzavírá Brix.

Autogramiádu měli ve firemní prodejně na Mírovém náměstí fotbalisté Antonín Panenka, Zdeněk Nehoda a Karol Dobiaš, olympionik Lukáš Krpálek a paralympionik Arny Petráček.