Dnes nasadí Stalinovy ruce

Jablonec n. N. - Včera dopoledne v Jablonci nad Nisou vyhlásili kalamitní stav I. stupně. Sněhu je tolik, že se jej už nedaří podle stanoveného plánu uklízet.

Stalinovy ruce v práci v Podhorské ulici.Foto: Foto Deník/ Martin Bergman

Úterý

Od včerejška se intenzívně pracuje na odklízení sněhu. Zprůchodňují se chodníky, rozšiřují průjezdní profily komunikací, uvolňují se parkovště a sníh se odváží na deponie. V časných ranních hodinách vyjel do ulic i velký lopatkový nakladač lidově přezdívaný „Stalinovy ruce", aktuálně uklízí v Ladově ulici, postupně, během dne, by se měl přemístit na Palackého ulice ve směru z Horního náměstí do Mšena. V ulicích uklízí pracovníci veřejně prospěšných prací (VPP) a 10 lidí ve výkonu trestu vyslala na pomoc městu při odklízení sněhové nadílky i Věznice Rýnovice.

V 10:30 se sejde na radnici krizový štáb a situaci vyhodnotí. Zrušení kalamitního stavu se ale dnes nepředpokládá.

Pondělí

Všechna placená parkoviště ve městě jsou do odvolání zdarma. Prioritou v úklidu jsou hlavní tahy pro průjezd městských autobusů a složek Integrovaného záchranného systému.

„Během víkendu a noci na pondělí napadlo přes půl metru sněhu. Je jím zavaleno sedmdesát procent jabloneckých chodníků a sníh na komunikacích se nedaří odstraňovat v časových lhůtách daných letošním plánem zimní údržby," vysvětlila mluvčí magistrátu Markéta Hozová s tím, že sníh se odklízí z přechodů pro chodce, křižovatek i zastávek. „V ulicích je veškerá technika jabloneckých technických služeb i externích dodavatelů," dodala.

Přesto si radnice vysloužila velmi ostrou kritiku některých lidí, že o víkendu nikdo město neuklízel. „Co těch sto čtyřicet dlouhodobě nezaměstnaných, které tu živíme z našich peněz a mají provádět právě takové práce jako je úklid enormního spadu sněhu. Potkal jsem jich několik teprve dnes, jak nesou lopaty hozené přes rameno. Hlavně aby měli vždy žluté vesty, aby byli vidět," rozčiluje se mimo jiné ve své stížnosti adresované primátorovi a Deníku Filip Mastník.

Mluvčí magistrátu k tomu uvedla, že sedmdesát pracovníků veřejně prospěšných prací, jejichž hlavním úkolem je úklid stanovišť separovaného odpadu, bylo v pondělí nasazeno na úklid sněhu všude tam, kam se nedostane technika. Také tím vyvrátila část tvrzení stěžujícího obyvatele sídliště Šumava, který vznesl dotaz, zda vyhlášení kalamitního stavu znamená, že se přestanou uklízet i autobusové zastávky a dokonce i chodníky a přechody pro chodce na hlavních silnicích.

A jablonečtí nezaměstnaní nebudou jediní, kdo bude také házet lopatami. „Deset odsouzených nastupuje ráno v technických službách na úklid ulic," informoval večer ředitel Věznice Rýnovice Vlastimil Kříž s tím, že jde pouze o vězně, kteří mohou pracovat mimo střežený prostor.

„Žádáme řidiče o respektování dopravního značení a tabulí s informacemi o plánovaném úklidu sněhu," apeluje na Jablonečany Hozová s tím, že odparkováním a uvolněním prostoru pro průjezd techniky tak výrazně přispějí ke zklidnění situace na parkovacích plochách.

Není totiž nic výjimečného, že lidé odstaví auto tak do vozovky, že traktor s radlicí bezpečně neprojede, natož pak nákladní auto odvážející sníh. O takovém případu jsme informovali i s fotografií už minulý týden, když si černé Audi s pražskou RZ odstavil řidič v lokalitě Dolina.

Pro průjezd techniky bude potřeba větší prostor než běžně, pracovníci Technických služeb totiž opět po pěti letech dnes vyjedou s velkým nakladačem lidově nazývaným Stalinovy ruce. „Zpracováváme harmonogram úklidu a odvozu sněhu z pěších zón v centru, ze sídlišť a dalších lokalit," doplnila mluvčí radnice.

O vyhlášení kalamitního stavu uvažují i v Liberci. Rozhodne se dnes.