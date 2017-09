Do dvou let vznikne moderní sportoviště za téměř 16 milionů korun

Jablobec n. Nisou – Na zanedbaném školním pozemku v Sokolí ulici se kácí a bagruje.

Na zanedbaném školním pozemku v Sokolí ulici se kácí a bagruje.Foto: Deník / Sedlák Jan

Stroje se zakously do zanedbaného pozemku mezi ulicemi Sokolí, SNP, Jarní a Lovecká. Do dvou let tu má vzniknout víceúčelový sportovní areálu za téměř 16 milionů korun. Vše z městské kasy. „Nabídneme tak moderní sportoviště jak pro školáky a mateřinku v Lovecké ulici, tak i pro veřejnost z blízkého okolí. Podobné sportoviště v této lokalitě citelně a dlouho chybí,“ sdělil náměstek primátora pro rozvoj města Lukáš Pleticha.

VELKÉ PLÁNY

Dříve tu rostly okurky i jahody, nový sportovní areál totiž vznikne na zanedbaném školním pozemku, který sloužil v minulosti škole v 5. květnu pro pozemkovou výchovu.

„Areál prošel několika záměry, v minulých letech to byl v rámci studia víceúčelový, relaxační sportovní areál, dále pak větší hala, od toho všeho se ustoupilo. Pak se projekt vyvinul do jednoduchého venkovního sportovního školního areálu,“ zavzpomínal Otakar Kypta, vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje jablonecké radnice.

Celý areál se ale musí nejdříve odvodnit. I kvůli tomu cena za hřiště dramaticky vzrostla z původních 10 milionů korun. „Areál se navíc navrhuje i s budoucí možnou rezervou pro výstavbu tělocvičny, takže připojení sítí bude náležitě dimenzováno,“ doplnil Lukáš Pleticha.

Největší finance tedy spolknou hrubé terénní úpravy. „Je nutné srovnat plochu pro víceúčelové sportovní hřiště s umělým povrchem velké 968 metrů čtverečních. Terén podepřeme opěrnými gabionovými zdmi a svah zpevníme betonovými tvarovkami,“ doplnil Lukáš Pleticha.

CO TADY BUDE

Kromě velkého hřiště s umělým povrchem tu vznikne běžecká dráha pro sprint na 60 metrů s doskočištěm pro skok daleký, travnatá sportovní víceúčelová plocha s herními prvky a zakrytým pískovištěm, jíž budou ponejvíce využívat právě děti ze školky v Lovecké. „Vybudujeme také zázemí pro školní děti se šatnou a toaletami, učitelé zde budou mít kabinet s malým skladem a přístřeškem pro převlékání. A celý areál bude oplocený,“ popsala Radka Poprová z oddělení investiční výstavby magistrátu.

Stavba potrvá dva roky. Letos se na základě dendrologického průzkumu vykácely dřeviny ve špatné kondici a ty, které musely ustoupit stavbě. Také se odbouraly betonové konstrukce a oplocení. „Nyní se štěpkuje a do konce stavební sezóny chceme provést hrubé terénní úpravy a odvodnění plochy, vše ale závisí na klimatických podmínkách,“ připomněl vedoucí oddělení investiční výstavby Pavel Sluka s tím, že stavba bude pokračovat podle aktuálního počasí hned na jaře. „Předpokládáme, že hotovo by mělo být do konce prázdnin příštího roku,“ dodal Sluka.

V hotovém areálu se pak ještě vysadí listnaté dřeviny, jehličnany, keře a trvalky jako náhrada za vykácenou zeleň, založí se trávník. „Novinkou bude bludiště z tvarovatelných dřevin a zastíněné pískoviště,“ uzavřel Lukáš Pleticha.