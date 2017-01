Do jubilejní Jizerské 50 zbývá už necelý měsíc

Bedřichov - Startovní listina nabízí posledních 500 míst. Registraci uzavřou 31. ledna. Jubilejní Jizerská padesátka se letos jede 19. února.

Foto z trati Jizerská 50Foto: jiz50.cz

Už jen pouhých sedm dnů mají zájemci na to, aby se zaregistrovali na start letošní jubilejní Jizerské padesátky. „On-line registrace končí 31. ledna, pak mají lidé šanci až na místě v den závodů. To je ovšem o něco dražší," apeluje na váhavce mluvčí závodu, Tomáš Leixner.

Startovní čísla si lidé mohou pořídit ještě 16. 18. února v Liberci, v centru Severka. To už je ale přijde o 400 korun dráže. Za on-line přihlášení lidé zaplatí nyní 2200, na místě 2600 korun.

Letošní jubilejní, padesátý ročník Jizerské padesátky se jede 19. února. Organizátoři vsadili po komplikacích s teplými zimami na jistotu dlouhodobé předpovědi, která slibuje na únor vyšší pravděpodobnost sněhové pokrývky. „Je to tak trochu při průběhu letošní zimy úsměvné, ale je to věc, kterou dopředu neovlivníte," říká Leixner. Únorový termín ovšem není pro J50 úplnou novinkou.

Než se závod zařadil do seriálu dálkových běhů Worldloppet, běhal se v únoru od 1990 do 2000. Podle Leixnera už u tohoto termínu zůstane. „Je to i výhoda pro závodníky, protože nepoběží „z voleje", ale budou mít už něco najeto.

Nevýhodou je pro organizátory, kterým znesnadní logistiku závodů fakt, že v únorovém termínu už probíhají jarní prázdniny a kapacity pro ubytování budou v Jizerských horách značně omezené. „Bude trochu složitější ubytování sehnat, ale věřím, že každý, kdo přijede, ubytování v Liberci nebo Jablonci nad Nisou a okolí jistě sežene," uklidňuje Leixner.

Na start se podle Leixnera i letos postaví hvězdy světového poháru v klasickém běhu na lyžích Nor Tord Gjerdalen či Švédka Britta Johanssonová.

Z tuzemských závodníků nebude chybět několikanásobný vítěz Padesátky Stanislav Řezáč, Lukáš Bauer či Kateřina Smutná. Mezi přihlášenými jsou i kardiochirurg Jan Pirk či herec a architekt David Vávra.