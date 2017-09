Do škol v kraji nastoupí méně prvňáků než v loňském roce

Liberecký kraj – Některé obce musí spojovat třídy kvůli nedostatku prvňáků. Učitelé mají radost, menší počet dětí je pro ně lepší.

PRVŇÁČCI. Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Král Jan

Do školních lavic zřejmě v nadcházejícím školním roce usedne v Čechách méně prvňáčků než v předchozích letech. V září by jich mělo nastoupit do základních škol přibližně 108 000, což je zhruba o 9200 méně než loni.

O stovky méně dětí nastoupí i do škol v Libereckém kraji. „Do lavic dvou set základních škol se v Libereckém kraji chystá usednout 40 tisíc žáků. Učitelé přivítají více než pět tisíc prvňáčků,“ uvedla mluvčí krajského úřadu v Liberci Markéta Žitná. V loňském školním roce šlo do prvních tříd o 500 dětí víc. U některých škol je to problém, jinde jsou za to rádi.

ZÁTĚŽ PRO ROZPOČET

„Letos k nám nastupují čtyři prvňáčci. Máme dvě třídy. V jedné jsou spojené dva a v druhé tři ročníky. S prvňáky budou dohromady třeťáci. V další třídě je dohromady druhý, čtvrtý a pátý ročník,“ sdělila ředitelka ZŠ ve Svoru Jana Jahvodková a dodává: „Dohromady máme 28 dětí. Zatím jsme větší problémy s počtem neměli. Naopak loni jsme měli plno. Kapacita školy je 40 žáků a loni jich bylo 38. Letos odpočíváme, ale příští rok čekáme zase větší zájem.“

Problém s malým počtem dětí řešili ve středu zastupitelé obce Brniště. „Počet žáků není úplně nejvyšší. Nechceme dělat opatření, abychom třídy slučovali, ale museli jsme schválit výjimku z počtu žáků. Letos nám nastoupí třináct dětí,“ uvedl starosta Brniště Ivan Pastorek. Podle něj jsou třídy v místní škole obecně málo početné. „Někteří rodiče jsou ke školám na malých obcích kritičtí, někdy tu individuální péči neocení. Já si naopak myslím, že je to pro děti lepší, i když pro obec to samozřejmě znamená větší finanční zátěž,“ podotýká Pastorek.

LEPŠÍ PŘÍSTUP

V České Lípě do prvních tříd nastoupí stejně jako před rokem zhruba 500 dětí. V Novém Boru přijde 140 nových žáků. „Loni jsme přivítali v Novém Boru 185 dětí, i když je tam menší pokles, daří se první třídy dostatečně naplnit,“ uvedla mluvčí novoborské radnice Radmila Pokorná.

Navzdory poklesu počtu nejmladších školáků jde stále o silnější ročník než v období do září 2012. Celkový počet žáků základních škol v zemi se zvýší o 16 700 na přibližně 922 900. Nejvíce prvňáků bude ve středních Čechách a v Praze, nejméně opět v Karlovarském kraji.

Radost z málo početných tříd mají především učitelky a někteří rodiče. „Určitě je lepší mít méně dětí, učitelka se tak může věnovat každému dítěti a je čas a prostor na případnou individuální práci a přístup,“ uvedla českolipská učitelka Kateřina Motyčková.