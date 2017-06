GALERIE: Mladým návrhářům a designerům fantazie nechybí

Jablonec n. N. - Výstavu semestrálních prací studentů Technické univerzity Liberec, Katedry designu, Sklo a šperk, zahájili v jablonecké Galerii N módní přehlídkou.

Podlahy univerzitní Galerie N se proměnily v módní molo. Poprvé tak veřejnost viděla letošní semestrální práce studentů katedry designu z Technické univerzity v Liberci.

Rodiny studentů prezentující své práce i příznivci bižuterie či oděvního průmyslu mohli zhlédnout plejádu originálních výrobků, které ozdobily prostory galerie. Návštěvníci zde opět nalezli šperky, které svým leskem přitahovaly pohledy, i plastiky, jejichž jedinečnost nutila k pozastavení.

Studenti a studentky pracovali nejen s vizuální podobou tvořených objektů, ale specializovali se i na materiál a samotný proces výroby. Vedle 3D tkanin tak byla vystavena například skleněná plastika vlašského ořechu, který pod přímým světlem měnil pískovou barvu na smaragdově zelenou.

Autorka této práce, Hana Váchalová, studuje prvním rokem obor Sklo a šperk a cítí, že se v něm opravdu našla. Pro svou práci na téma flóra si vybrala jádro ořechu, protože se v něm podle ní skrývá síla. „Mě inspiroval ořech svým reliéfem i tím, že vypadá křehce a přitom skrývá energii," řekla Váchalová a dodala, že díky proměnlivosti barvy se stala plastika zajímavou a neobyčejnou.

Tajemstvím změny barevnosti je druh skla. „Na rozdíl od ostatních jsem použila tavené sklo. Jedná se o střepy, které se nalijí do formy a v peci se staví," komentovala proces výroby studentka Hana.

Ač se to možná laickému oku nezdá, každý autor strávil na svém projektu desítky hodin a výrobek je výsledek několikaměsíční práce. Uznání se mladým umělcům dostalo z řad učitelů, přátel i rodiny. Svou dceru Anetu Dvořákovou přijela podpořit maminka až z Děčína. Na Anetin výrobek v podobě skleněné růže byla náležitě pyšná. „Vyrobila ze skla krásnou růži. Jsem ráda, že studuje to, co ji baví. V umělecké tvorbě ji doma plně podporujeme," uvedla maminka Alena.

Součástí výstavy byla i módní přehlídka, která přítomné přenesla do vesmíru či moderní antiky.