Hasiči soutěžili ve vyprošťování z havarovaných aut

Česká Lípa – Dobrovolní hasiči z Frýdlantu porazili v České Lípě všechny profesionální sbory Libereckého kraje.

Vyprostit člověka z havarovaného vozidla rychle a hlavně efektivně a bezpečně. To je cíl hasičů nejen v běžné službě, ale i při pravidelné soutěži profesionálních jednotek Libereckého kraje. Sbory z Liberce, Jablonce, ze Semil a zvláštní liberecký sbor Správy železniční a dopravní cesty se potkaly 14. září u kolegů na stanici v České Lípě. Pětici týmů doplnil vítěz obdobné soutěže dobrovolných sborů z Frýdlantu. Ten se stal také překvapivým vítězem soutěže, následovaný libereckým SŽDC a Jabloncem. Domácí Česká Lípa obsadila čtvrté místo.

Na vyproštění figuranta z opravdu ošklivě poničených vozidel měly týmy pouhých patnáct minut, pak začaly padat trestné body. Porota hodnotila i taktiku, nebo šetrnost k figurantovi. Čtvrt hodiny se zdá jako plno času, ale vozidla byla na boku nebo na střeše a pořadatelé je obložili dalšími pevnými překážkami. „A tohle je jen soutěž, reálné vyprošťování může trvat i mnohem delší dobu. Když má například lékař podezření na zranění páteře, musíme jednat zvláště citlivě, celá akce pak může trvat třeba hodinu a půl,“ říká velitel českolipské stanice a zároveň hlavní porotce Ladislav Vakula.

Masakr hydraulickými nůžkami

Během soutěže hasiči hydraulickými nůžkami doslova rozkousali šest aut. „Spolupracujeme s místní firmou Kovošrot, která nám dodává bouraná vozidla jak na tuhle soutěž, tak na běžnou odbornou přípravu přes rok," říká ředitel územního odboru HZS v České Lípě Jan Málek. Někteří hasiči po svém zásahu přešli na dočasnou skládku rozstříhaných aut zpětně analizovat svůj postup. „Přelezl bys sem, a střihla by se tamta? Já nevím, co tam je, jestli jsou tam péra, to by šlo jenom vycvaknout a vyndat ven,“ popisuje kolegovi u sedačky vraku hasič Oldřich Laufke z Liberce. Nakonec prý jejich postup ale nebyl špatný.

Stříhají pořád

Na nehody hasiči trénují podle centrálního plánu zhruba jednou za dva měsíce. Mezi další stále dokola trénované disciplíny patří samozřejmě zvládání různých druhů požárů, technické zásahy typu úniku ropných látek či otevírání bytů, práce ve výšce, na vodě nebo pod vodou. Spektrum je opravdu široké. Nezapomeňte se podívat na video ze simulovaného zásahu v galerii.