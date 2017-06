FOTO: Hasiči bojovali s vedrem i těžkou zátěží

Jablonec n. N. - Ačkoli hasiči povětšinou bojují s ohněm a zachraňují lidské životy, tentokrát porovnali své síly mezi sebou.

Každoroční krajská hasičská soutěž T.F.A. se v letošním roce konala před požární stanicí v Jablonci nad Nisou. Svou zdatnost ve čtvrtek 1. června prověřilo hned dvaadvacet zástupců napříč celým Libereckým krajem. Prezentovaly se tak všechny územní odbory - Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa i Semily.

Soutěž s názvem Toughest Firefigter Alive, překládaným jako Nejtvrdší hasič přežívá, se zrodila v Severní Americe. “V Americe testovali hasiči dýchací přístroje a nebyli by to muži, aby se vzájemně nehecovali. Tak se postupně vyvinula tato soutěž a pronikla až k nám,” uvedla tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje Zdenka Štrauchová.

Skokanské můstky, rozhledna, skalní hrad

Každý ročník krajské soutěže se koná v jiném městě. Obvykle se jedná o takové místo, aby obsahovalo rozhlednu či několikapatrovou budovu, kam budou muset hasiči vyběhnout. “V posledních letech se akce pořádala například na skokanských můstcích v Lomnici nad Popelkou, u rozhledny Bramberk či na skalním hradě Sloup v Čechách,” dodala Štrauchová a doplnila, že konání soutěže na hasičské stanici rozhodně neubírá na náročnosti. Místo na rozhlednu vybíhali hasiči šestipatrovou cvičnou věž. Každý závod je tak svým způsobem jedinečný a neopakovatelný.

První odvážlivec se na start postavil s úderem deváté hodiny ranní. Hned po pár metrech vyrážel každému závodníkovi na čele pot. Není se čemu divit. Přestože vládlo počasí vhodné k opalování, každý muž musel trasu absolvovat s pořádnou zátěží. Jen klasická výbava začínající přilbou a končící zásahovými botami vážila okolo osmnácti kilogramů. Jako třešničku na dortu měl každý na zádech připevněnou tlakovou lahev o váze necelých deseti kilogramů.

Na takto obtěžkaného soutěžícího čekala řada silových i vytrvalostních disciplín od roztažení a smotání hadic, přes přesouvání závaží kladivem a přenášení barelů, až po transport 80kilogramové figuríny či závěrečný výběh do nejvyššího patra. To vše během pár minut. “Nejtěžší asi bude překonat s výbavou dvoumetrovou bariéru nebo ten výběh do věže. Určitě je hodně náročné pohybovat se rychle s takovou zátěží a navíc v teple. Člověk na to musí být trochu zvyklý. Přesto musí nahoru doběhnout každý úplně uvařený,” prozradil své obavy Václav Vančura z Rokytnice nad Jizerou ještě před tím, než závod absolvoval.

Rozhoduje se na schodech

Své pocity popsal krátce po dosažení cíle jeho kolega Pavel Málek, který reprezentoval turnovskou stanici. “Přežil jsem a stihl jsem to do šesti minut, tak snad je to dobrý výsledek. Účastním se této soutěže již jedenáct let, od doby co jsem začal u hasičů sloužit. Většinou se výsledek rozhoduje na schodech věže, ale ty disciplíny před ní vždy uberou opravdu hodně sil. Pocity mám vždy stejné je mi příšerně a zároveň úžasně, že už to mám za sebou,” řekl Málek.

Celou soutěž sledovala řada rozhodčích. “Jednotlivé soutěže se nedají srovnat, protože se konají na jiných místech i specifika disciplín se trochu mění,” uvedl hlavní rozhodčí Marcel Bažant ze Semil.

Nyní čeká čtyři “nejtvrdší” hasiče postup do celorepublikového kola.