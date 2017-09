Historik zve na další celodenní procházku po panteonu

Malá Skála – V sobotu 16. září v 9 hodin začíná další celodenní prohlídka maloskalského panteonu.

Pantheon – Malá Skála. Skalní hrad otevřeli i přes havarijní stav části ke kapli.Foto: DENÍK/ Jan Škvára

„Připomeneme si souvislosti, uvidíme dosud nevídané. Je to pro příznivce romantismu, přírody, Malé Skály a panteonu vytvořeného Fr. Z. Römischem. Bude to romantické, překvapující, příjemné,“ zve historik umění David Junek, který provede 15 šťastlivců po původní trase 200 let staré, na místa dochovaných, skrytých i zaniklých pomníků a nápisů.