HLASOVÁNÍ: Maminka Deníku, pošlete jí hlas

Jablonecko - Vyberte si v hlasování, které mamince chcete dát hlas. Hrajeme o pěkné ceny. Vyhlášení výsledků a předání cen bude v neděli 14. května u jablonecké přehrady U prutu na akci Den rodiny s Vikýřem.

Spolu s DDM Vikýř a našimi partnery jsme vyhlásili fotosoutěž ke DNI MATEK.

O co hrajeme?

Ceny jsou tradičně pěkné a hodnotné. Za 1. a 2. místo je připravena večeře pro dva v restauraci Grill a pasta, první tři získají stříbrný medailon od České Mincovny, k tomu pro ně patří květiny od Květinářství Gracia. A také další drobné pozornosti.

Hlasujte, posílejte body do ankety, můžete tak učinit vždy jednou za hodinu. Hlasovací pole je otevřeno až do 13. května a to do 12.00 hodin.

Ceny předáme na akci u jablonecké přehrady v neděli 14. května odpoledne.