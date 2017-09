Hokej mi hodně dal, vrátím mu to, říká Jakub Mulač

Jablonec nad Nisou – Zajímavá akce se nabízí v sobotu na zimním stadionu rodičům a dětem, které mají chuť hrát hokej. Vypukne tam totiž Den hokeje.

Den hokeje organizuje v Jablonci, v sobotu 23. 9. od 9 hodin, hráč ligového týmu Jakub Mulač.Foto: Deník / Březinová Dagmar

Hlavní organizátor a ligový hráč týmu HC Vlci Jablonec, Jakub Mulač, prozradil, jak se takový nápad zrodil? „Projekt Pojď hrát hokej se koná pod záštitou Českého svazu ledního hokeje. A náš hokejový klub se do ní zapojuje již od jeho počátku, tady již druhým rokem.“

Co má projekt za cíl?

Cílem je ukázat a přiblížit rodičům, že hokej je správný sport pro jejich ratolest a děti zaujmout tak, aby se k nám chtěli vrátit. V neposlední řadě jim také nastínit, že hokej není jen „sport“, ale také příjemné trávení volného času.

Na co se mohou v sobotu děti i rodiče těšit?

Program akce bude jak na ledě, tak i mimo něj. Pro děti budou připravené pestré aktivity na hrací ploše a pro rodiče zase prezentace, jak to vlastně v našem klubu HC Vlci funguje.

Čeká je tedy příjemně strávené dopoledne?

To určitě. Jak jsem uvedl, budeme rádi, když za námi rodiče přijdou se svými dětmi strávit sobotní dopoledne s hokejem a vším co k němu patří. Akce je zcela zdarma a pro děti jsou připravené věcné dárky, a to jak od Českého svazu ledního hokeje, tak od našeho hokejového klubu.

Proč by se měli kluci věnovat právě hokeji, co se vám na něm líbí a proč jste si ho vybral vy sám?

Je to kolektivní sport plný zábavy s kamarády. Tréninky jsou pestré a děti si tedy osvojí základy i jiných sportů, například atletiky, gymnastiky a dalších. Nejedná se tedy o jednostrannou zátěž a dril. Děti trénují formou různých her. Naučí se chování v kolektivu, zodpovědnosti, slušnému chování. Mě k hokeji přivedla celkem dobrá dovednost bruslení na kolečkových bruslích, které jsem si vybrečel u výlohy před obchodem. Když mne na bruslích viděl táta, tak pak už jsme v brzké době jeli na zimní stadion.

A jak jste s hokejem začínal a jaké jsou vaše další hokejové plány?

S hokejem jsem začal v sedmi letech. Na zimní stadion mne dovedli oba rodiče. Tehdejší trenéři mi dali židli jako podporu a řekli mi, ať se ukážu. Přejel jsem bez větších problémů šíři hřiště tam i zpět. Pak mi židli sebrali, že ji nepotřebuju. Brzy jsem se zařadil mezi vrstevníky a zdokonaloval jsem se.

A tak se hokej stal vaší životní láskou?

Hokejem jsem žil a stále ještě žiji. Ale koukám na to už z různých úhlů. Je mi šestadvacet let, s vlastní kariérou už díru do světa neudělám. A tak se snažím dalším mladým nadšencům předat své zkušenosti a vědomosti. Hokej mi hodně dal a já mu to chci vrátit.

Musí se na akci rodiče s dětmi předem přihlásit?

Registrace dětí proběhne na místě. Není potřeba se přihlašovat předem.

Mají si děti něco vzít s sebou?

Děti by s sebou měly mít jakoukoliv helmu, třeba i cyklistickou nebo lyžařskou, brusle a teplé rukavice. Jestliže nemají brusle nebo helmu, rádi pomůžeme a přímo na stadionu je zapůjčíme.

A jak vidíte novou sezónu svého týmu ve II. lize?

Sezóna už je v plném proudu a máme za sebou první kola. V kabině opět vše funguje, posily zapadly na výbornou a já doufám, že sezóna bude co možná nejdelší.

Na jak dlouho máte pro zájemce hokeje připravený sobotní program?

Akce na jabloneckém stadionu začíná tuto sobotu 23. září od devíti hodin a potrvá až do dvanácti.