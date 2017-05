Hrdinský čin parašutistů dnes připomíná pamětní medaile

Jablonec n. N./GALERIE/ - Další část prestižní série Národní hrdinové, medaile Gabčíka a Kubiše, představila mincovna na místě jejich posledního boje.

Jablonecká Česká mincovna vzdala hold památce parašutistů, kteří provedli atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha před 75 lety. Ke slavnostnímu křtu zlatého dukátu a stříbrné medaile s portréty Jana Kubiše a Jozefa Gabčíka se do pravoslavného cFoto: Ondřej Konrád

Jablonecká Česká mincovna pokračuje ve své sérii Národní hrdinové. Tentokrát na jedné pamětní medaili budou hned dva: Josef Gabčík a Jan Kubiš. Autorem je jablonecký sochař Jiří Dostál. Mincovna se rozhodla medaile uvést na místě, kde parašutisté hrdinně vzdorovali německé přesile a kde také padli: v pravoslavném chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze.

Mincovna prestižní sérii na podzim otevřela medailí s portrétem filozofa Jana Patočky, teď se přesouvá v hledání hrdinů do dob protektorátu. „Parašutisté, kteří odstranili říšského protektora Reinharda Heydricha, jsou jedněmi z nejzářivějších osobností zařazených do série. Význam jejich činu přesahuje hranice naší republiky a je ojedinělý i v kontextu událostí celé války," uvedl k tomu marketingový manažer České mincovny Lukáš Jokl.

PRESTIŽNÍ MEDAILE

Averzní straně vévodí dvojportrét obou nejznámějších parašutistů. Leštěná plocha medaile symbolizuje světlo a připomíná piedestal nesoucí jména GABČÍK a KUBIŠ a datum uskutečnění atentátu. Reverzní stranu tvoří kompozice připomínající padák a terč.

„Padák symbolizuje vstup vojáků operace Anthropoid na české území, kde byl jejich cílem vojenský útok na Heydricha. Částečným zasunutím jména Heydrich pod spodní okraj medaile vyjadřuji cíl akce, jímž bylo odstranění nenáviděného tyrana," vysvětluje autor medaile Jiří Dostál. Dodává zároveň, že při tvorbě díla jeho sympatie ke všem účastníkům operace zesílily.

„Byli to mladí kluci, kteří si plně uvědomovali dosah svých činů. Jako vojáci plnili svou misi, ale zároveň jim bylo jasné, co svými činy způsobí svým spoluobčanům žijícím v protektorátu. Jejich morální dilema a to, jak se s ním snažili vypořádat, je obdivuhodné," uzavírá Dostál.

Zlatá medaile je na trhu dostupná za necelých šest tisíc a vychází v nákladu 500 kusů. Stříbrná varianta o hmotnosti jedné trojské unce stojí 1 450 korun.

NÁRODNÍ HRDINOVÉ

Výběr jmen pro sérii Národní hrdinové navrhoval pro Českou mincovnu historik Petr Koura. Jak uvádí, Anthropoid je celoevropsky ojedinělým fenoménem:

„Akce, kterou tito muži uskutečnili, já osobně považuji za nejvýznamnější akci protinacistického odboje, která v evropském kontextu nemá obdoby. Nikde jinde se nepodařilo odstranit takto významného a vysoce postaveného nacistického funkcionáře," uvádí historik Petr Koura.