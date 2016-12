Ivan Ullsperger dnes slaví 85. narozeniny. Porážel i Zátopka

Jablonec n. N. - Ivan Ullsperger z Jablonce dokázal svého času předbíhat i Emila Zátopka. Dnes přesně pětaosmdesátiletý muž je přitom nejen pro sportovní veřejnost v podstatě neznámý.

Ivan Ullsperger s číslem 4 za Emilem ZátopkemFoto: archiv Ivana Ullspergera

Znají ho stovky někdejších učňů jabloneckého učiliště LIAZ. Znají ho desítky a stovky atletů z celé republiky jako skvělého sportovce, ale i funkcionáře a spravedlivého rozhodčího.

Ale široká veřejnost? Asi málokdo si vzpomene, co Ivan Ullsperger, slavící dnes 20. prosince 2016 pětaosmdesáté narozeniny, dokazoval v padesátých letech minulého století. Totiž, že i mašina Emil Zátopek je k předběhnutí.

Ivan Ullsperger se narodil 20. prosince 1931 v Bulharsku. Matka pocházela z Lublane, otec byl Čech, kteří sem přišli žít poté, co se Bulharsko vymanilo z nadvlády Osmanské říše a shánělo kolonisty.

První školní krůčky absolvoval Ivan ve slovinském Mariboru, ještě před válkou pak ale s rodinou žil v Rakousku. Už od malička přitom musel projevovat svou fyzickou sílu.

„V Rakousku mi nadávali do cizáků. A tak jsem se musel rvát. Vyhrával jsem, což bylo špatné, i když jsem měl oporu v mém bratrovi, který tenkrát závodně boxoval. Jednou na mě spolužáci poštvali kovářova syna, on byl jinak velice hodný a spíše zakřiknutý. Ale porvali jsme se a on nakonec utekl," směje se Ivan Ullsperger.

VÁLKA A JABLONEC

V deseti ho chtěli do Hitlerjugend, těm ale nerozuměl a neměl rád celý ten humbuk. Navíc cítil, že on ke germánské rase nijak mocně netíhne.

„A tak se rozhodli, že maminka není zárukou, že mne bude vychovávat podle říšských představ, dali mě do dětského domova, nosil jsem tam uniformu. Naštěstí to netrvalo dlouho, maminka získala místo v Jablonci. V roce 1944, přesně na na Hitlerovy narozeniny 20. dubna, Ivan Ullsperger poprvé uviděl město, které se mu stalo po zbytek života domovem: „Že měl ten jejich vůdce narozeniny, bylo město celé vyšňořené. Takže nás tu přivítali pěkně."

Češtinu v podstatě neznal a tak se na něj i v Jablonci dívali jako na Němce, měl nastoupit na německou školu, což také nechtěl.

Ale pak přece jen chlapecké touhy zvítězily a Ivan nastoupil k německým modelářům. Chodil do zámečku, který zná snad každý Jablonečan i mnohý přespolní do sídla někdejšího spolku Schlaraffia, který dodnes stojí u autobusového nádraží: „Měli to tam krásně vybavené, koukal jsem jako v Jiříkově vidění."

Přišel konec války a mladý Ivan se potlouká kolem zámečku, který je zavřený a hlídaný Čechy: „Tak já na ně slovensky, aby mě pustili dovnitř. A oni pustili, mohl jsem si vzít spousty materiálu na modely, jen motorky mi zakázali."

KOLA A NOHY

Začal obdivovat cyklistiku. Chlapci nejen z Jablonce za ním chodili pro rady i opravy svých strojů a sem tam Ivanovi přinesli nějaký díl z bicyklu: „A já si postavil svoje kolo a jezdil jsem jako blázen. Tehdy se začal jezdit závod Praha Varšava a já ho chtěl jsem jet už jen z hecu. Ale kolo mi ukradli."

Hodně četl. Protože uměl skvěle německy, těsně po válce měl v Jablonci, odkud bylo odsunuto do té doby většinové německé obyvatelstvo, doslova žně.

Přečetl snad všechny knihy Karla Maye, ale i sportovní ročenky, kde ho zaujaly články o Paavo Nurmim, před válkou excelentního finského atleta (devět zlatých a tři stříbrné medaile na olympijských hrách v letech 1920 až 1928).

Již tehdy získává přehledy o stravování, návycích, vitamínech. To vše zúročil v dalším životě:„Zjistil jsem, že mám stejné tělesné rozměry jako Nurmi, jen lýtka jsem měl trochu slabší. A protože kolo bylo pryč, rozhodl jsem se, že začnu běhat. Nikdy mi snad ani tak o to vyhrávat. Mým hrdinou byl řecký voják, který běžel do Marathonu."

ZÁTOPEK

Ivan nastupuje do Armádního tělovýchovného klubu (ATK), kde se potkává s Emilem Zátopkem. S Emilem se ale zná déle z běžeckých tratí: „V ATK se z nás stali parťáci, kamarádi."

Spolu trénovali, žili i v jednom bytě. „Chvíli jsem u Zátopků bydlel, ale mamince se to nelíbilo. Tak jsem se zase odstěhoval, i když to bylo oběma líto."

V roce 1950 se koná Mistrovství Evropy v atletice v Bernu. Zátopek jede, Ullsperger zůstává doma. „Mrzelo mne, že mě nevzali, i když jsem měl limit."

Na Letních olympijských hrách 1952 v Helsinkách Emil Zátopek září, Ivan zůstává doma … zatím.

Druhý díl vyprávění o životě skvělého atleta, jež vinou zákeřné nemoci jen těsně nedosáhl na vrchol, si mohou přečíst čtenáři Jabloneckého deníku přesně za týden - tedy v úterý 27. prosince.