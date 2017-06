FOTO: V Jablonci opět sídlí pivovar

Jablonec n. N. - Po téměř třiceti letech vzniká v Jablonci úplně nový pivovar.

Zcela nový mok z oroseného půllitru si nyní mohou vychutnat obyvatelé Jablonce přímo u přehrady. Poprvé od dob, kdy se na Vrkoslavicích točil Jablonecký Jantar, vznikl v Jablonci nad Nisou minipivovar s názvem Volt. Zkušební zahajovací provoz byl spuštěn v pondělí 19. června. Na zahrádce v blízkosti kamenné hráze se vystřídaly již stovky návštěvníků.

S nápadem vybudovat ve Mšeně malý pivovar přišel správce Jaroslav Šída. „Hlavní myšlenkou bylo vytvořit v Jablonci něco nového, co tu ještě není,” vypráví Jaroslav Šída. Přestože sám je vinař, právě láska k vínu a francouzským vinicím ho přivedla až k chmelovému moku. „Jezdil jsem patnáct let sbírat hrozny do Francie a mým snem bylo jednou vinici sám vlastnit. Nechtěl jsem ovšem opustit milované rodné město a zde jsou mnohem lepší podmínky pro pivo než pro víno,” říká rodilý Jablonečan Šída.

První lidé již ochutnali hned dva druhy svrchně kvašených piv – IPA (Indian Pale Ale) a APA (American Pale Ale) o čtrnácti a dvanácti stupních. Do budoucna přibude i ležák. Hlavními surovinami je samozřejmě chmel a slad částečně dovážený z Velké Británie.

Specifická chuť není pro každého

V začínajících týdnech si zákazníci užijí vedle specifické chuti i zavádějící ceny. Přestože první ohlasy jsou rozporuplné, své zákazníky si pivo najde. „Můj šálek to tedy není. Chutná to jinak, než jsem zvyklý,” komentuje Marek z Jablonce, který na pivo zašel s kamarády. Na ochutnávku zavítal i Jan Tomíček z liberecké skupiny Těla. „Je to jedno z nejlepších APA piv, které jsem ochutnal,“ sděluje po prvním loku Tomíček.

Název Volt značí energii, kterou nápoj obsahuje. „Chtěli jsme, aby název vypovídal o dobrodružství a energii, kterou můžeme v pivu nalézt,“ dodává Šída.

Zahradu u jabloneckého penzionu, kde pivovar sídlí, zdobí nově i sousoší Crystallization odkazující na Jablonec jako město skla a bižuterie. Pivovar je denně otevřený od 11 do 22 hodin. Návštěvníci tam uvidí i samotnou technologii výroby.