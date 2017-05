Výmoly mají vyspravit i čtyři miliony korun navíc

Jablonec n. N. – Letošní zima napáchala na ulicích velké škody. Město vytáhlo rezervy a připravuje opravy v řadě z nich.

Na opravu silnice čekají i obyvatelé jablonecké ulice 1. Máje.Foto: MM Jablonec n. N./Jiří Endler

Ulice Josefa Hory v Jablonci je v podstatě jedno velké parkoviště, auta nestojí jen v části ulice k mateřské školce. Výmoly jsou tam již letité, letošní zima se pod neutěšený stav jen podepsala. „Třeba tahle díra tu je už léta. Vždycky ji jen zaplácnou a hotovo. Na jaře je ještě větší než před zimou,“ ukazuje místní obyvatel Josef Vrána.

Hned vedle zrovna parkuje jeho vrstevník, pětapadesátiletý Daniel. Auto najíždí předním kolem do dalšího výmolu. „Je to hrůza, a to parkovací místa ještě jdou, koukněte na silnici.“

Pořádná oprava už letos

Obyvatelé ulice se pořádné opravy silnice dočkají již letos. Jablonecká radnice vytáhla rezervy ve výši čtyři miliony korun.

Velkoplošné opravy financované z rezervy se týkají ulic 1. Máje, Mechová, Korejská, Dubová, Písečná, Zahradní a právě Josefa Hory. „V závěru každého zimního období mapujeme rozsah škod a zpracováváme seznam prioritních potřeb. Udělali jsme to i letos a v důsledku toho rada města v dubnu uvolnila z rezervy již zmíněné čtyři miliony korun,“ poznamenal Miloš Vele, náměstek primátora pro ekonomiku a městský majetek.

Do oprav jabloneckých komunikací v majetku města tak letos půjde téměř 20 milionů korun.

Ve Mšeně ještě letos propojí ulice Mládí a Palackého. „Obyvatelé Mšena se letos dočkají propojení těchto ulic, což odlehčí dopravě v sídlišti a v ulici U Kostela,“ popsal Miloš Vele. Výjezd z ulice Mládí do Palackého byl požadavek osadního výboru Mšeno.

V Aleji si počkají

I ulice V Aleji je plná výmolů. Vládne tady vcelku čilá doprava, spousty místních řidičů si tudy zkracují cestu z či do centra. Letos ji ale opět jen zazáplatují.

Důvod? Na příští rok si tu plynaři a vodaři naplánovali velkou opravu sítí. Velká oprava je tudíž nesmyslná. „Ulice v Aleji volá po opravě již dlouho, letos dojde k opravě těch zásadních výtluků tak, aby byla s opatrností bezpečně sjízdná,“ poznamenala Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu. Až po výměně sítí dojde k celkové povrchu, odvodnění, vybudování nových chodníků a veřejného osvětlení.

Metry a hektary

Město má ve svém majetku a stará se o 894 ulic v délce 200 km, dále o 142 km chodníků, 23 parkovišť a 64 mostních objektů plus asi 100 ha veřejné zeleně.