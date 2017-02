Jablonecká nemocnice zrušila zákaz návštěv

Jablonec nad Nisou - Od dnešního dne je vedením nemocnice zrušen zákaz návštěv. Lidé, co se chystají v nemocnici navštívit své blízké, by ovšem měli dbát zvýšené opatrnosti a v případě nemoci do nemocnice nechodit.

Nemocnice Jablonec n. N.Foto: Deník/ Martin Bergman

"Samozřejmě i nadále žádáme osoby, které mají u sebe sebemenší podezření na onemocnění, aby z důvodu ochrany svých blízkých na návštěvu nechodili," uvedla Petra Hybnerová, tisková mluvčí nemocnice Jablonec nad Nisou.

Autor: Denisa Albaniová