Jablonečtí zastupitelé v tajném hlasování odmítli tři nová kasina

Jablonec n. N. - .V tajném hlasování zastupitelé neschválili rozšíření přílohy vyhlášky o regulaci provozování sázkových her a loterií o další tři kasina. „Ve městě se tudíž žádné další kasino neotevře," sdělila Markéta Hozová, mluvčí jabloneckého magistrátu.

Kasino na Pražské u kruhového objezdu. Co se děje za zavřenými dveřmi? Chcete vstoupit? Zazvoňte!Foto: Deník/ Lenka Klimentová

NEFUNKČNÍ VYHLÁŠKA

Vyhláška, která v Jablonci platí od roku 2015, je ale zjevně nefunkční a měla by být nahrazena. Tvrdí to alespoň část opozice po tajném hlasování zastupitelstva ohledně vzniku tří nových kasin.

Další kasína nevzniknou, žadatelé přitom splnily podmínky dané vyhláškou. „Problém je, že žadatelé, kteří splnili požadavky vyhlášky na zařazení do ní, byli odmítnuti. To znamená, že vyhláška je nefunkční a měla by být nahrazena novou regulací,“ popsala zastupitel Jakub Macek, zastánce nulové tolerance hazardu v Jablonci.

Právě tajné hlasování dokazuje, jak je téma hazardu nejen v Jablonci kontroverzní. „V tajném hlasování se alespoň bez strachu vyjádřili proti i zastupitelé koaličních stran,“ myslí si další z jabloneckých zastupitelů Jindřich Berounský.

VÝSLEDKY PATRNÉ

Jablonecká radnice je na boj s hazardem nicméně právem hrdá. Z původních 47 heren funguje v Jablonci v současné době 11 ve formě kasin. Naplňují se tedy předpoklady, které tvůrci vyhlášky a zastupitelé předpokládali. Na stole přitom měli i plošný zákaz hazardu ve městě.

„Plošný zákaz heren hazard z města nevyžene, pouze ho přemístí do nelegálních heren, nad kterými už není žádná kontrola,“ sdělil Petr Beitl, primátor Jablonce.

Například plošný zákaz hazardu v Brně v roce 2015 zadělal na problém a v současné době už neplatí.