Jaký byl rok 2016 na Jablonecku a okolí?

Končící rok toho přinesl mnohé, ostatně, snažili jsme se shrnout nejpodstatnější události na Jablonecku do posledních letošních novin. Nebylo vždy veselo, bylo i smutno či stísněně. I proto hledíme do roku 2017 s optimismem, byť situace ve světě, v Evropě, i u nás doma je zamotaná – a to je ještě „politicky korektní" výraz. A tak přeji všem čtenářům Jabloneckého deníku nejen zdraví, štěstí a lásku, ale i to, aby se uklidnily všechny spory, aby média referovala vyváženě, aby se politici začali chovat tak, abychom si jich mohli aspoň krapánek vážit, byť to poslední přání je z říše fantasy. Umírá rok 2016, ať žije rok 2017!

Jan Sedlák, redaktor

Rok 2016 končí. Tak jako léta před tím, i teď byl celý ten rok Jablonecký deník s Vámi.



Hned první noviny roku z 2. února 2016 přinesly zprávu o transformaci středních škol v Tanvaldě. „Sloučením jsme v Tanvaldě zachovali všechny varianty studia. Věřím, že toto spojení bude pro budoucnost velkým přínosem," řekl starosta Tanvaldu Vladimír Vyhnálek.



Po celý rok jsme přinášeli zprávy o oslavách 150 let povýšení Jablonce na město.



Až o druhém lednovém víkendu se naplno rozjely vleky v Jizerských horách – tedy i ty níže položené. Příjemné záležitosti řešili policisté. Hned z kraje roku otevřeli novou výslechovou místnost pro děti a představili nové automobily.

V roce 2016 vyšel Jablonecký deník ve 303 všedních dnech plus sobotách. To je odhadem asi dva a půl tisíce článků a článečků jen z Jablonecka, nepočítaje v to tisíce kulturních akcí, které Jablonecký deník avizoval.



Do Jizerských hor se vrátil rys ostrovid.



Vavříny sbírali za své hrdinské činy při požáru fabriky v Turnově maloskalští dobrovolní hasiči. Vyznamenal je kraj, v závěru roku pak zvítězili v anketě o nejlepší zásahovou jednotku.



Kraj „zasáhly" i kotlíkové dotace.



V Jablonci probíhala druhá a poslední etapa revitalizace centrálního zásobování teplem. A stavělo se obchodní centrum Centrál.



Gabriela Koukalová (před rokem ještě Soukalová) v tradiční anketě Nejlepších sportovců Jablonecka za rok 2015 si odnesla hned dvojí ocenění. Stala se hvězdou Deníku, ale triumfovala i v kategorii jednotlivců.

Na návštěvu přijel i do Jablonce a Harrachova prezident ČR Miloš Zeman.

POMOC FIRMĚ FORMOU SBÍRKY

Město Turnov v lednu zaštítilo veřejnou sbírku (do které z městské kasy putovalo také 50 000 korun) ve prospěch firmy AGBA, jíž vyhořely na začátku prosince 2015 výrobní haly. Při neštěstí zemřeli dva lidé, další dva utrpěli těžké zranění a škoda je 40 milionů korun. Požár ve Vesecku byl v tom roce pro hasiče v Libereckém kraji nejsložitějším zásahem. Hašení trvalo 34 hodin. Zasahovalo přes 200 hasičů ze 46 jednotek v okolí.

GRATIAS TIBI AGO, VZDÁVÁM TI DÍK

ZUZANA STIRSKA, GOSPEL TIME A IUVENTUS, GAUDE! zazpívali zcela zaplněnému hledišti. Ke slavnostním momentům letošního roku, kdy Jablonec slavil svá velká jubilea, patřil večer v Městském divadle. Osm a padesáti osobnostem města předával 23. září primátor medaile Vzdávám Ti Dík. Nominovali je na ně sami Jablonečané.

POST HEJTMANA OBHÁJIL PŮTA

Z vítězství se v říjnu radovali Starostové pro LK vedeni hejtmanem Martinem Půtou, který svůj post obhájil. Starostové pro LK získali 18 mandátů ze 45, druhé ANO 2011 získalo 9 mandátů, shodně po 4 mandátech získali komunisté, ODS, ČSSD a Změna pro LK. Jako poslední v krajském zastupitelstvu zasedne Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů, která získala 2 mandáty.

Říjnové volby do krajského zastupitelstva v Libereckém kraji předcházely ostré roztržky mezi některými kandidáty a zjevné úroky některých z nich osobně na sociálních sítích. Výjimkou nebyly ani černé výlepy plakátů a útočná kampaň Změny pro LK.

PĚVECKOU KARIÉRU POMALU KONČÍ

MARTA KUBIŠOVÁ odehrála v rámci festivalu Sedmihorské léto jeden z posledních koncertů své kariéry. Do regionu ale jezdí stále. Se štábem České televize pravidelně natáčí v lučanském útulku Dášenka nabídku opuštěných zvířat do televizního pořadu Chcete mě. Tentokrát přijela v říjnu, byla taková zima, že bys psa nevyhnal. Za piškoty ale šli ven všichni.

TYGŘÍ MIMINKA PO NĚKOLIKA LETECH

ZOO Liberec má od 25. února dvě mláďata bílých tygrů. Po 3 letech a 8 měsících od posledního úspěšného odchovu se tu opět narodila mláďata bílých tygrů. Dvě koťata na svět přivedla osmiletá samice Surya Bára. Otcem je jedenáctiletý samec Paris. Porod proběhl zcela přirozeně bez jakékoliv asistence či zásahu člověka mezi desátou večerní a půlnocí. Z původního počtu čtyř narozených mláďat byla bohužel životaschopná pouze dvě. Čtvrtek 16. června se stal pro dvojici libereckých tygřat významným dnem v jejich životě. Poprvé jim jejich ošetřovatelé otevřeli průchod z vnitřní ubikace pavilonu do vnější expozice pod širým nebem.

DVĚ NEMOCNICE UTVOŘÍ SILNÝ CELEK

Nemocnice Semily s kapacitou 119 lůžek a nemocnice v Jilemnici se 194 lůžky společně utvoří od 1. ledna silnější celek. „Pro semilskou nemocnici je nejdůležitější skutečnost, že se stane součástí tzv. páteřní sítě nemocnic, která bude dále podporována ministerstvem zdravotnictví a ministerstvem pro místní rozvoj," uvedli zástupci města Semily v polovině prosince.

PŘED OHNĚM SKÁKALI Z OKNA

VELKÝ POŽÁR. Co musí přimět matku, aby hodila ročního chlapce z prvního patra na zahradu? Někam do temnoty již plné kouře. Tam dole čekala náruč zachránce. Strach, jedině strach o život. Ať vypadal požár bytového domu v jablonecké Horské ulici v polovině září jakkoli hrozivě, nikomu, vyjma škody na majetku, se nic nestalo. Všichni se dostali šťastně do bezpečí.

TISÍCE FANOUŠKŮ FOURCROSSU

EXTRÉMNÍ JBC 4X Revelations opět letos, již po čtvrté, ovládl domácí závodník a stavitel tratě Tomáš Slavík. Právem je trať na Dobré Vodě řazena k nejtěžším a vítězem je každý borec, který dokončí závod.

LIDÉ ŘVALI V SÁLE: KOUPALIŠTĚ NE!

Petice, referendum a nakonec výzva k zastavení rozběhnutého projektu, do něhož město Jilemnice již vložilo tři miliony. To vše zaznělo v polovině listopadu při veřejné diskusi ve Společenském domě Jilm, kterou zorganizovala jilemnická radnice. Záměrem bylo představit dva velké projekty: Všesportovní a volnočasový areál Hraběnka, který má spolknout 72 milionů (s DPH), a nové letní koupaliště za 67 milionů (bez DPH). O spokojenosti sálu, zcela zaplněného místními občany, nemohla být řeč. Kritickými poznámkami si prošla jak modernizace Hraběnky, na které má vyrůst čtvrtá biatlonová střelnice v České republice a projekt má velkou podporu Libereckého kraje i biatlonového svazu, tak zejména výstavba koupaliště. Dlouho plánovaný proces lidé odsoudili. Sborovým NE!, které zaznělo ve finále z plného sálu, dali jasně najevo, co si myslí. Starostka Jilemnice Jana Čechová připustila, že tímto vyjádřením veřejnosti se bude zabývat zastupitelstvo a může dojít k zastavení projektu.

ZVELEBILI AREÁL PROTRŽENKY

18. ZÁŘÍ UPLYNULO PŘESNĚ 100 LET od katastrofy na Bílé Desné. Voda tu brala domy, ale i životy. Přehrada nebyla nikdy obnovena. Areál takzvané Protržené přehrady na Bílé Desné dnes zdobí dřevěné sochy, obnova je u konce. Po více než tříleté usilovné práci je tu možnost vidět rozsah bývalé přehrady díky vykácení stromů v areálu, najdete tu novou bezpečnou lávku, útulnu na místě Krömerovy boudy, opravené vyhlídky, zrekonstruovanou lávku na šoupátkové věži, odhalené části hráze, nově vzniklou technickou naučnou stezku a v neposlední řadě také pomníček věnovaný všem obětem katastrofy. K areálu vede nově vytvořená naučná stezka s odpočinkovými místy, která vychází z centra Desné od zvoničky.

ANKETU NA LOGO MUSELI STOPNOUT

Vedení Turnova muselo zastavit veřejnou anketu, ze které mělo vzejít nové logo města. Radnice kvůli tomu oslovila několik grafických studií a do užšího výběru poslala tři loga, jejichž mottem bylo heslo: Turnov, srdce Českého ráje. „Rádi bychom posunuli grafickou prezentaci města dál," vysvětlil před časem starosta Tomáš Hocke. Jenže po spuštění ankety na webu města se spustila mezi lidmi veliká kritika. Zastupitelé tak na svém mimořádném jednání rozhodli o pozastavení ankety a dali přednost modernizaci už stávajícího loga s kostelem Narození Panny Marie a vybroušeným granátem.

PADLO DVĚ STĚ LITRŮ SVAŘÁKU

PRIMÁTORSKÝ SVAŘÁK ŠEL NA DRAČKU. Na jabloneckých vánočních trzích začali prodávat ve čtvrtek v charitativní akci oficiálně ve tři hodiny odpoledne, to už byla před stánkem dlouhá fronta. Na hrneček přišla i Simona Pavlásková… Artuš se ale nudil. Již 10. ročník dobročinné předvánoční akce Primátorský svařák opět překonal rekord. Prodalo se 831 hrnků za 45 544 korun a rozlili 214 litrů vína a 10 litrů čaje. Výtěžek dostanou jablonečtí onkologičtí pacienti.