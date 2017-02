Je jen na vás, koho si pustíte do domácnosti

Jablonec n. N. - Stále častěji se občané setkávají s nejrůznějšími výhodnými nabídkami plynu nebo energie a to přímo na prahu jejich domácností. Ne vždy se ale jedná o seriózní zástupce, kteří jsou pracovníky známých firem. Je proto důležité, aby se každý dostatečným způsobem přesvědčil, zda není pouze obětí podvodu.

Nikoho cizího nepouštět domů. Ale i zabezpečení dveří - to jsou základy bezpečnostiFoto: Deník

„Prvotně by si lidé neměli nikoho pouštět do domu či bytu bez ověření totožnosti. Totožnost našeho pracovníka si mohou ověřit na zákaznické lince 371 100 100 nebo na kontaktní lince ČEZ Distribuce 800 850 860, a to pomocí osobního čísla, které je uvedeno na identifikační kartě, kterou musí mít každý zaměstnanec Skupiny ČEZ u sebe," upřesňuje legitimizaci pracovníků mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová. Dodává také, že zaměstnanci firmy nemají právo nakládat s hotovými penězi, proto není možné, aby pracovníci hotovost na místě vybírali nebo vypláceli přeplatky.

„Není to dlouho, co se před mým domem objevili dva slušně oblečení muži. V rukou drželi černé desky a nabízeli levnější energii. I přes to, že se zjevně jednalo o obchodníky, jsem je do domu nepustila. Pustit si dva cizí chlapi do domu, když jsem v něm sama, ve mně vyvolává jisté nepříjemné pocity. Domluvila jsem si s nimi schůzka ve městě," popsala své zkušenosti 56letá Jablonečanka.

Mezi základní metody neseriózních obchodních zástupců patří mylné informování spotřebitele, že jeho dosavadní dodavatel energií ukončuje činnost, a proto musí uzavřít novou smlouvu s jinou firmou nebo přesvědčují spotřebitele k okamžitému podpisu smlouvy, přičemž argumentují časově omezenou nabídkou a nenechávají spotřebiteli dostatečný čas na rozhodnutí.

Ve výjimečných případech se dokonce může spotřebitel setkat s agresivními obchodními praktikami, kdy mu obchodník vyhrožuje a nutí jej k podpisu nové smlouvy. Především se ale zaměřují na seniory, u kterých je největší pravděpodobnost úspěchu oklamání zákazníka.

Falešným kontrolorům a všem podvodníkům nahrál nyní i nový zákon o ochraně ovzduší, který umožňuje od prvního ledna vstup kontrolnímu orgánu do objektu, čehož se snaží využít právě podvodní kontroloři kotlů. Lidé by ale měli mít na paměti, že bez předchozího jednání s orgánem není možné, aby kdokoliv vstoupil do jejich domu či bytu a tvrdil, že jde zkontrolovat kotel.

Autor: Adéla Ježková