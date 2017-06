Jenišovičtí dobrovolní hasiči slaví 140 let trvání sboru

Jenišovice – Oslavy proběhnou už tuto sobotu. Nebude chybět prohlídka techniky ani živá hudba.

140 let, to už je pěkný kus času. Před tolika lety, v roce 1877, vznikl Sbor dobrovolných hasičů v Jenišovicích. Připomenou si to v sobotu 24. června v areálu tamního koupaliště. Začínají ve 12 hodin prohlídkou hasičské techniky, aby o půl hodiny později zahájili oslavy samotné.

Kromě ukázek hasičských dovedností čeká na návštěvníky třeba vystoupení Broďanky a od 17 hodin živá hudba s Rytmem René Holman.