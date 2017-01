Ještěd si připomněl dobu, kdy byl sáňkařskou velmocí

Liberec, Smržovka - Ještěd si většina z nás spojuje s lyžováním nebo skoky na lyžích. Málokdo už se sáňkováním. A to i přesto, že na začátku 20. století tu byla nejlepší sáňkařská dráha na světě.

Ještěd se stal na počátku 20. století centrem sáňkařského sportu pro celé Sudety. První sáňkařská dráha tu vybudovali už v roce 1910 u příležitosti mistrovství Jizerských hor v sáňkování. O rok později se tu konalo mistrovství Rakouska a o tři roky později, v roce 1914 už dokonce Mistrovství Evropy v sáňkování. Vyhrál ho tehdy jednatřicetiletý německý celník z Liberce, Rudolf Kauschka.

A právě jeho úspěchy, výraznou osobnost, ale i historii sáňkařského sportu v Jizerských horách a na Ještědu připomnělo v sobotu sdružení Archa 13. Na zdejší zhruba tříkilometrové sáňkařské dráze uspořádalo dobové sáňkařské závody.

HOROLEZEC I BÁSNÍK

Kauschka byl výrazná osobnost. „První mistr Evropy v sáňkování. Ještě ve svých šedesáti letech reprezentoval Německo na evropském mistrovství. Kromě toho, že byl výborný sáňkař a jezdil světové závody, byl také výborný lyžař, horolezec a velký propagátor turistiky," připomněl hlavní organizátor akce, Petr Pimek z Archy 13. Kauschka podle něj také stál za vznikem Nové liberecké chaty v Alpách. Kromě toho psal oslavné básně a byl také autorem průvodce „Wandern und Klettern" (Turistika a horolezectví pozn. red.), která je považována za jedno ze základů topografie Jizerských a Lužických hor. „Zkrátka to byla mimořádná osobnost, kterou stojí za to připomenout," dodal Petr Pimek.

Z LIBERCE I SMRŽOVKY

Na akci se sešly desítky lidí, nejen ze samotného Liberce, ale i z kolébky sáňkování Smržovky. „Sáňkařský sport začal s výstavbou rozhleden v Jizerských horách. Jednu z prvních sáňkařských drah u nás otevřeli v roce 1911 také z Černé Studnice do Jablonce. O rok později další, která vedla z téhož vrcholu do Smržovky. Tu se nám nedávno podařilo obnovit," popsal spoluorganizátor akce, bývalý reprezentant a velký propagátor přírodního sáňkování, Miloš Morávek.

„Je skvělé, že se obnovuje něco, co známe vlastně už jen z dětství," netajil nadšení Pavel Fapšo, který přijel na výzvu smržovských nadšenců i s rodinou až z Jílového u Držkova. Dorazil ve staré letecké kombinéze. „Nic staršího jsem nenašel," zasmál se omluvně.

Dobově oblečených lidí dorazilo pod Ještěd pomálu. „Nadšení ale nechybělo nikomu," pochvaloval si i ředitel ještědského areálu Jan Svatoš. Takovéhle akce jen vítají. Lidé možná nevědí, že je tu krásná, téměř tříkilometrová sáňkařská dráha, kterou při dobrém sněhu upravují. „V plánu máme i půjčovnu saní," slibuje ředitel Jan Svatoš.

„Je to paráda, krásný sjezd, jen toho sněhu je až nějak moc, člověk už pomalu odvykl, ale zážitek je to úžasný," radovala se Jana Macková. Na akci přijela nejen s malými dvojčaty a manželem, ale i svými rodiči bývalými československými reprezentanty Janou a Petrem Kitzbergerovými. I ti akci sobotní závody saní kvitovali. „Každá takováhle akce vás vrátí o pár let zpátky a užíváte si to jako děti," doslova zářila po sjezdu Jana Kitzbergerová.

SPORTOVNÍ OSOBNOSTI

„Každé zviditelnění je dobré, protože sáňkování je krásný sport. Venku, na sněhu, lidé jsou otužilí, zdraví, my jsme měli báječnou partu," říká bývalá reprezentantka Jana Kitzbergerová, kterou sportovní úspěchy dovedly až do širší nominace na OH v Lake Placid.

„Škoda jen, že o sáňkování už není takový zájem. Před lety jsme začali trénovat, snažili jsme se udržet oddíl, ale bohužel deset let už nemáme žádného žáčka," dodává její muž Petr.

VZBUDIT ZÁJEM

Také podle nestora sáňkařského sportu Miloše Morávka mohou podobné akce vrátit nejen pod Ještěd někdejší sáňkařskou slávu. „Chceme, aby se zájem o sáňkování znovu probudil, pokud na sáňkách nebudou jezdit děti a jejich rodiče, tak už se se žádný dorost neukáže, což je škoda, protože jen z něj pak mohou vyrůst špičkoví sportovci a budoucí reprezentanti," říká.

Na startu sobotního memoriálu nechyběla ani další slavná osobnost sáňkařského sportu, olympionik ze ZOH v Calgary a Albertville, známý výtvarník Petr Urban. „Já jsem byl poprvé na závodní sáňkařské dráze v pěti letech. Když dnes vidím svou šestiletou vnučku, divím se, že mě tam táta pustil," prozradil na sebe. Také on zastává myšlenku, že popularitu sportům dělá osobnost. Doufá, že i díky podobným akcím, jako byla ta sobotní, se nějaká v sáňkování znovu objeví. „Vezměte si rychlobruslení. Kamarád z Calgary jednou přivedl takovou malou holčičku a řekl: „Tohle bude jednou olympionička…" Zavzpomínal na setkání s malou Martinou Sáblíkovou Petr Urban.

ZNOVU V BŘEZNU

Ten kdo sobotní akci propásl, nemusí příliš litovat. V březnu by se měla ještě opakovat. „Bude to u příležitosti otevření nové naučné stezky, která připomene historii sportu na Ještědu. Vznikne také publikace o Kauschkovi. On i Ještěd i Liberec si to zaslouží," uzavřel za organizátory Petr Pimek.