Jízdu řidičům v Libereckém kraji nadále komplikuje sněžení

Liberecký kraj - Zprůjezdnění silnice do Polska přes Harrachov pro kamiony silničáři kvůli hustému sněžení odložili na pondělí. Úklid komplikuje cestářům vedle počasí i odjezd tisíců lyžařů z hor.

"Silničáři dnes celý den vyjížděli také odklízet sníh spadlý ze střech domů," řekl vpodvečer Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má zimní údržbu krajských silnic na starost.



Silnice 10 z Tanvaldu přes Harrachov do Polska bude pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny s výjimkou autobusů uzavřena nejméně do pondělního rána. "Předpověď pro příští týden je příznivá, mělo by přestat sněžit, takže se nám snad podaří úsek pro kamiony zprůjezdnit," uvedl Šén.



Práci silničářům o víkendu komplikovali vyznavači zimních radovánek. "Třeba do Bedřichova od 8 hodin do 17 hodin vůbec nevjedeme, protože jsou tam kolony aut," uvedl Šén.

A to nebyl jediný moment, kdy lidé pocítili, že z nížin jezdí do Jizerek za turistikou spoustra aut. "Janovská totálně ucpaná… Evakuace??? Asi jo, utíkají před sněhem," glosovala na svém profilu Iveta Kaňková. "No je toho teď fakt hodně … jela jsem z Bedřichova busem, ale stejně jsem měla srdce až v krku, hrooozný," dodala Jaroslava Závacká s tím, že Od 5.května, celou Podhorskou byla frotna až do Pasek k Hermance, mazec…

Eva Špachtová k tomu na facebooku dodala: "Tady u nás na Podhorské je také zácpa. Vyhazovala jsem zhruba dvě hodiny auto, abych mohla ráno do práce. A tak jsem ten provoz sledovala. A padá a padá a padá…"



Pozor si vedle řidičů musí dát také chodci, a to zejména na horách. Ze střech domů v horských oblastech totiž padá sníh. Dnes vyjížděli k takovému úklidu silničáři několikrát. Naposledy to bylo u obce Vítkovice na Semilsku, kde nad hotelem Praha ve směru na Horní Mísečky sjel sníh ze střechy domu.

Ve městě zase nemají lidé kde bezpečně chodit. Na řadě míst není chodník ani na jedné straně, respektive chodník je, ale hluboko pod sněhem.

Podle fotografií pořízeních o půlnoci v Jablonci jsou velmi patrné rozdíly v úklidu komunikací. Alel výjimky se najdou. Ulice Jarní, v části kde vede objížďka kvůli nízkému mostu, je uklizena a prosolena s šířkou jako autostráda, aby mohly kamiony jedoucí do fabrik u bývalého OSP pohodlně pokračovat. Pod mostem v SNP totiž neprojedou a silničáři je odklánějí mezi vilky. A zpátky jedou stejnou trasou: v bezprostřední blízkosti rodinných domků.



Meteorologové pro Liberecký kraj předpovídají na noc ještě místy sněhové přeháňky. Teploty mohou klesnout deset stupňů pod nulu.