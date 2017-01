Jizerky se opět ukázaly v jiném světle při závodu s čelovkami

Bedřichov - Světlo čelovek a hvězd, perfektní atmosféra a rekordní účast téměř šesti stovek závodníků. Takový byl první závod 10. ročníku seriálu SkiTour, který se uskutečnil o předsilvestrovské noci v Jizerských horách se startem na stadionu v Bedřichově.

ČEZ Bedřichovský Night Light Marathon ovládli na dlouhé trati Radek Šretr a Adéla Boudíková, vítězi krátké trasy se stal Pavel Ondrášek a Klára Moravcová. Svůj závod Mini Bedřichovský Night Light Marathon odjely i nejmladší kategorie od benjamínků na 800 metrů až po starší žáky, kteří stejně jako mladší žáci jeli 1200 metrů.

ČEZ Bedřichovský Night Light Marathon letos otevřel jubilejní 10. ročníku seriálu SkiTour velkolepě. Podmínky parádní, teploty pod nulou a kulisy Jizerských hor, které prosvětlovaly čelovky účastníků závodu a noční obloha plná hvězd. Na startu se jich objevilo bez mála šest stovek, což je nový rekord závodu. Trasa na 17,5 kilometru byla už několik dní předem vyprodaná, dlouhá trasa naplnila kapacitu v den závodu.

Závod na hlavní trati na 35 kilometrů ovládl Radek Šretr, který se dostal do vedoucí pozice až dva kilometry před cílem. Druhého Jiřího Ročárka, který si až do poslední chvíle udržoval první pozici, porazil o 19 sekund. „Podmínky byly perfektní, závod jsem si užil. Jirka celou dobu vedl, do druhého kola vjížděl s velkým náskokem, ale nakonec jsem ho šmiknul kousek před cílem," řekl vítěz.

Mezi ženami zvítězila i přes komplikace Adéla Boudíková. „Závod byl skvělý. I když se mě držela docela smůla. Podcenila jsem jídlo, takže ke konci jsem myslela, že to snad nedám. Pak mi někdo přišlápl hůlku a urval mi korunku. Naštěstí se mnou jel kamarád, který se obětoval a dal mi jeho. Nakonec se mi ještě vybily baterky v čelovce. Ale zvládla jsem to," říkala s úsměvem v cíli Adéla.

Na kratší distanci zvítězil Pavel Ondrášek z týmu Atlas, který měl hned ze začátku menší kolizi. „Před počáteční pád se mi pak jelo perfektně. Ideální podmínky, zima byla, ale klidně bych zvládl i větší mrazy," řekl Pavel Ondrášek v cíli. Potvrdil, že Jizerská padesátka je rozhodně těžší závod.

Mezi ženami skončila na prvním místě kratšího závodu domácí Klára Moravcová: „Závod byl rychlý a hezký." Při rozhovoru v cíli uvedla, že síly nabírala u rodičů o Vánocích, kde hlavně odpočívala.

Největší domácí seriál v běhu na lyžích ČEZ SkiTour pokračuje dalším závodem 21. 22. ledna 2017, kdy se na šumavském Churáňově se pojede Kašperská 30. Nabídne trasy na 30 kilometrů volně a klasicky, závod na 10 km klasicky a také dětské závody. Registrace jsou možné online na webu Ski-Tour.cz nebo na prodejnách sítě Hervis po celé ČR se zvýhodněním 25 %.



Zpět do Jizerek se seriál Ski tour vrátí na víkend 17. - 19. února. 6 000 závodníků, 50 kilometrů, tři desítky národností, jedinečná atmosféra, to vše a mnohem více je jeden závod: Jizerská 50! V roce 2017 se uskuteční už 50. ročník. Závod v Jizerských horách startuje v novém termínu v Bedřichově.