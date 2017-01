Jizerští lyžníci se prohání na čertových prkénkách řadu let

Bedřichov - Lyžování má na území Česka tradici dlouhou sto třicet let. V noci z pátého na šestého ledna 1887 vyzkoušel poprvé podivnou dřevěnou věc zvanou „ski" Josef Rössler-Ořovský s jeho bratrem. Krátce na to se lyžování rozšířilo do všech koutů země.

Běžkaři se občerstvují u Šámalovy chatyFoto: Deník / Petr Zbranek

„Tuto sezonu jsou zatím k běžkování perfektní podmínky, magistrála je výborně upravená. Po tom, co napadlo tolik sněhu, by byl hřích, kdybych jako Jablonečák do stopy nevyrazila," svěřila se lyžařka Michaela Súkeníková. Díky výborným sněhovým podmínkám jsme se v rámci výročí k začátku historie lyžování na našem území rozhodli nazout lyže i my. AŽ KE STOPĚ AUTEM I AUTOBUSEM Ve všední dny dojedete bez problému až na Bedřichov autem. Zaparkujete na některém z placených parkovišť. O víkendu je vzhledem k počtu turistů vhodnější využít veřejnou dopravu. Autobusem vyjedete na Bedřichov během půl hodiny a vyhnete se tak problémům s parkováním. Na běžky se můžete vydat také z dalšího nástupního místa na Jizerskou magistrálu, z Hrabětic. I sem vás zaveze autobus, případně je k dispozici parkoviště u kapličky. Celodenní stání zde přijde na sto korun, na Bedřichově pak na dvě stě korun. UŽIJETE SI UPRAVENÉ STOPY I VÝHLEDY „Vyrážíme většinou do Bedřichova. To je jistota upravené trati," libovala si Anna Tomšová z Mladé Boleslavi. I naším výchozím bodem je Bedřichov, konkrétně konečná stanice autobusu. Stačí jen obout lyže a vyrážíme směr Nová Louka a dále na Hřebínek. Protože je všední den, cestou potkáváme jen hrstku lyžařů. Užíváme si jizerskohorské přírody a ráno čerstvě upravených stop. Ty jsou sice už při zpáteční cestě zaváté a zapadané sněhem, ale při aktuálním počasí a lyžařském provozu se ani není čemu divit. Můžeme být rádi, že vůbec ráno rolba na úpravu tratí vyjela. VÝLET ZVLÁDNETE I BEZ SVAČINY I těm nejzkušenějším lyžařům může vyhládnout nebo jim zaleze zima až za nehty. V tu chvíli je nejlepší se zahřát čajem nebo kapkou rumu. Jizerky nabízí hned několik takových míst. Nejblíže bedřichovskému stadionu je Šámalova chata na Nové Louce. My jsme ale vyšlápli až k Hřebínku, který je známý zelňačkou, čajem a hlavně obsluhou, která srší vtipem. Stačí si objednat. „Pane, vy jste rychlej jako průjem. To na mě nemůžete takhle chrlit," ozvalo se z okýnka kiosku. Dál od Bedřichova se můžete občerstvit na Knajpě, v Horské chatě na Smědavě nebo u kiosku Promenáda, kde si cenu určíte sami. „V porovnání s předchozími sezonami je tohle pořádná zima po třech letech. Počet lidí nás překvapil hlavně na Silvestra a na Nový rok, tolik lidí v minulých letech nepamatujeme," prohlásil Zdeněk Müller, majitel občerstvení na Hřebínku v Jizerských horách. Závěrem lze snad jen dodat, že pokud máte možnost vyrazit do stop Jizerské magistrály mimo víkend, určitě ji využijte.

Autor: Denisa Albaniová, Petr Zbranek