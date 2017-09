Kajínek na cestě do basy? Jeho nepřítel si nic jiného nepřeje

Jablonec, Brno - Tři měsíce a kousek si uživá Jiří Kajínek svobody, kterou získal milostí prezidenta republiky Miloše Zemana. Pod podmínkou, že neprovede nic, za co by byl trestán.

Jenže jablonecká policie dostala na stůl trestní oznámení. Vojtěch Pokoš jej viní z pomluvy.

„Na základě písemně zaslaného trestního oznámení v současné době šetříme výroky, které byly odvysílány v televizních reportážích,“ potvrdila v pátek Deníku jablonecká policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Víc policie k tématu odmítla uvést.

Podle televize Prima, která o podaném trestním oznámení informovala, se Pokoš obrátil na Okresní státní zastupitelství v Jablonci nad Nisou, které případ předalo policii.

O co šlo a co Pokošovi vadí? Hned po propuštění 23. května z Věznice Rýnovice poskytl Jiří Kajínek čekajícím novinářům na místě několik rozhovorů. Netajil se tím, že Pokoš odmítl jít na detektor lži a s Kajinkem se také sejít.

Potíž by asi nebyla tak velká, pokud by nebyl Kajínek venku na prezidentskou amnestii s podmínkou. Nesmí totiž po dobu sedmi let nic provést, za což by byl souzen a odsouzen. Jenže za pomluvu by mu soud mohl vyměřit dva roky. Kajinek by si k tomu musel odpykat i zbytek doživotního žaláře.

Jiří Kajínek byl v roce 1998 odsouzen za vraždu podnikatele Štefana Jandy a jeho bodyguarda Juliána Pokoše. Podle rozsudku se také pokusil zavraždit jeho bratra a dalšího Jandova ochránce Vojtěcha Pokoše, ten ale přežil a později se stal korunním svědkem.