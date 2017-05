FOTO: Čekání na propuštění Jiřího Kajínka pokračuje

Liberecký kraj – Muzejní noc se každoročně stala jednou z kulturních událostí sezony. Všechny větší instituce, ať už jsou to muzea či galerie, se snaží připravit dostatečně atraktivní program pro všechny. Co dnes čeká návštěvníky? Možná ještě rozšířenější a bohatší program než v loňském roce. Podívejme se, co se chystá nejen v Liberci, ale i Jablonci nad Nisou a ve Vratislavicích.