Kdo postaví krystal?

Jablonec nad Nisou – Zatím není jasné, kdo se ujme zbudování přístavby u Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Zájemci scházejí.

Muzeum Skla a bižuterie v Jablonci.Foto: DENÍK/ Lenka Střihavková

V centru města by měla vyrůst zcela nová budova v podobě skleněného krystalu. Do prvního výběrového řízení se ale nikdo nepřihlásil. Tím se začátek stavby oddálil. Důvodů neúspěšné soutěže mohlo být hned několik, načasování i složitost projektu. „Pro některé firmy nebylo možné se zúčastnit vzhledem k termínu soutěže. Probíhala během letních měsíců,” uvádí ředitelka Milada Valečková ředitelka Muzea skla a bižuterie.

Projekt celé této jedinečné stavby je navíc velmi komplikovaný. „Svrchní plášť je hodně specializovaný. Každý případný uchazeč by to musel zpracovat jako subdodávku. Navíc firem, které by se tomuto věnovaly, není mnoho,” dodává Valečková. Aktuálně je vypsané druhé kolo, podmínky zůstávají stejné jako v kole předchozím. Uzávěrka nabídek trvá až do pondělí 2. října.

Autorem unikátního projektu je architekt Michal Hlaváček, který si za svůj vzor zvolil jeden ze symbolů města Jablonce nad Nisou sklo. „Inspirace byla poměrně jednoduchá. Jablonecká bižuterie je založena na broušení skleněných krystalů,” sděluje architekt projektu.

Velký krystal, který by se měl v budoucnu tyčit vedle Muzea skla a bižuterie by měl mít tři podlaží. Každé určeno pro jiné účely. „Základem celé stavby by měla být středová železobetonová konstrukce, kde by se nacházel výtah a schodiště. Na centrální kostru by měla být zavěšená ocelová konstrukce a skleněný plášť,” prozrazuje Hlaváček budoucí podobu krystalu.



V praxi by návštěvník prošel muzeem a vstoupil přímo do třetího, tedy nejvyššího, podlaží krystalu. Horní patro bude věnováno krátkodobým expozicím. Muzeum tak bude mít k dispozici další prostor. Hlavní část naleznou budoucí návštěvníci ve střední části, kde se bude nacházet stálá výstava vánočních ozdob, které je tento projekt věnovaný. Muzeum v současnosti vlastní více jak 15 tisíc položek, které tvoří jednu z největších světových sbírek. Spodní podlaží bude využito jako technické zázemí.

Celý projekt nabídne navíc úžasnou podívanou v podobě speciálních vizuálních efektů připomínajích vánoční oblohu. Spodní část krystalu bude tvořit tmavé zvenku neprůhledné sklo. „V tmavém skle budou speciální otvory, které budou dovnitř za běžného vnějšího osvětlení propouštět světlo, to promění celou místnost v mystické místo,” vysvětluje Michal Hlaváček. Opačný efekt se dostaví za tmy. Tehdy bude světlo pronikat z budovy ven. „Nápad se mi líbí. Má v sobě něco nového a zároveň je to odkaz k bohaté sklářské historii,” říká studentka architektury Kateřina.

Základní kámen měl být položen v září. Nyní počátek stavby není znám. Po skončení výběrového řízení a podepsání smlouvy s konkrétní firmou by měly stavení práce vypuknout během měsíce.