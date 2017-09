Kdo vůbec mohl namalovat takový „hnátolam“?

Turnov – Občané se tento týden sešli na tradiční besedě se starostou Tomášem Hocke. V klidné besedě probírali úspěchy města, avšak s nedostatky, jako by se roztrhl pytel. Proto mnozí s kritikou rozhodně nešetřili.

Starosta Tomáš Hocke a mluvčí radnice, Anna Šupíková, přítomným ukázali nejnovější plány přeměny Turnova.Foto: Otakar Grund

PARKY BYLY CHLOUBOU MĚSTA

Starosta Tomáš Hocke (NB) v sále ZŠ v Žižkově ulici pětadvaceti lidem ze zóny okolo bývalých kasáren shrnul poslední nejvýraznější akce města, nicméně přítomné nejvíce zajímala končící rekonstrukce přilehlého parku, situace v sousedním penzionu pro důchodce, dodržování nočního klidu, neutěšená dopravní situace a nedostatečná činnost městské i státní policie.

„Parky, které byly v minulosti chloubou města, jsou po rekonstrukci docela hezké, ale očividně jim chybí koncepce. Náhrada původních historických alejí je provedena špatně, špatně jsou založeny i cesty, ze kterých budou přívalové deště zase odnášet jejich povrch, protože jsou na svahu a nemají původní kanalizační systém, takže se za pár let můžeme dočkat rekonstrukce další“, namítl jeden z přítomných. Podle Miroslava Sedláčka je sice hezké předělat park za miliony, ale bez dozoru prý bude jeho vybavení za pár let opět k ničemu. Starosta Hocke přiznal, že město mělo jen omezené množství peněz na zhruba devítimilionovou akci, nicméně potřebného správce město zatím bez úspěchu hledá.



POLICISTÉ VĚTŠINOU NEMAJÍ ČAS

„Proč nám nikdo nepřišel říci, že budeme mít dražší nájemné v penzionu, ačkoliv celý dům chátrá, a nám například teče z kohoutků rezavá voda, takže pitnou si musíme nosit zvlášť?“ ptala se Jaromíra Janků. Nedodržování nočního klidu u sousedního hotelu Karel IV. zase trápilo Radka Drašnara, podobně, jako málo investic do obnovy městského bytového fondu. „Stání vozidel na chodníku je přece dopravní přestupek.

Avšak v ulici Koněvově je situace často taková, že se nemohu s vozidlem dostat ani domů. Proč policie nezasahuje a nedává pokuty?“ rozčiloval se Sedláček a jeho soused. Starostovu námitku, že mají volat policii, odbyli tím, že obvykle nikdo z mužů zákona právě v tu chvíli nemá čas. Nedostatkem peněz zase starosta omluvil špatnou loňskou zimní údržbu komunikací a chodníků.

NEPOSTAVTE NÁM „HNÁTOLAMY“!

Řada připomínek se týkala i městské periférie Károvska. „Naše sídliště není označeno cedulí a hlavně cizí řidiči tu co chvíli zbytečně bloudí“, vytkla starostovi jedna z občanek. Hocke ji však uklidnil tím, že rekonstrukce průchozí vozovky i jejího okolí město právě chystá. „Až to budete dělat, tak si k tomu vemte nějakého odborníka. Aby to nedopadlo podobně jako chodníky při rekonstrukci v nedaleké Zborovské ulici. Já vůbec nechápu, jak mohl někdo takové hnátolamy namalovat a hlavně pak postavit?“ uzavřel zářijovou starostovu besedu s občany František Palič.

Otakar Grund