Kickboxerka Martina Ptáčková míří do světa

Jablonecký deník přináší zajímavý rozhovor s Martinou Ptáčkovou.

Jablonecký deník. Ilustrační foto.Foto: Deník / Petr Zbranek

Jaké další plány vás teď čekají kromě kickboxu?

Plánů je stále hodně. Problémem je, že každým dnem stále narůstají, místo toho, aby ubývaly, abych si je odškrtla a jela dál. Dostanu nápad a dalších 50 podnápadů. Asi jsem na plánování závislá. Já to mám asi takhle. Stačí se mi rozhlédnout kolem sebe a napadne mě, tak to jsem ještě nedělala, tohle bych chtěla zkusit. Nechápu, když někdo nemá žádné nápady. Stačí se jen dívat. Každý den je výzvou dokázat neobyčejné věci a je úplně jedno, kdo jste a co děláte. Důležité je dělat to, v čem vidíte smysl. Jednou, až se podívám zpátky, chci jednoduše říct, že jsem žila, tak jak jsem chtěla a že můj život byla jedna velká jízda. Kromě studia, práce, osobního života startuji hned několik projektů. Moc mě těší, že budu bojovat o titul tvář roku, také se zúčastním módní přehlídky sportovního oblečení. Nyní jsem fotila charitativní kalendář spolu s Lucií Vondráčkovou, herečkou Markétou Procházkovou, Barborou Nesvadbovou, Petrem Vackem a dalšími. Také spolupracuji se společností Nadání a Dovednosti a pomáhám dětem z dětských domovů najít cestu, kterou by se chtěly v životě ubírat, a to včetně sportovních aktivit.

Nevyhnete se ani módě a filmu…

Ano, startuje moje kolekce kabelek. S bráchou nás čeká role v horrovém filmu, kde si zahrajeme zombie. Ta role mě hrozně láká, navíc si myslím, že mě vybrali schválně- nemusí mě ani maskovat….Také se těším na speciální pohádkové focení, které mápodpořit ZOO Chleby, se kterou s bráškou spolupracujeme. Výsledky budou stát jistě za to. Nezastavím se, jelikož mě čeká také natáčení reklamy na Kolagen. Ráda Vás také přivítám na workshopu inspirace pro ženy, kterou vedu s kampaní Dove, jejichž tváří jsem se stala. Asi největší radost mám z toho, že jsem byla pozvána na setkání inspirativních mladých lidí z Evropy, které se koná ve španělské Barceloně. Čas si vyhraďte na Mezinárodní den žen na příští rok. Stanu se jedním z hostů festivalu osobního rozvoje, společně např. s M.Vieweghem a T. Klusem.

Plánujete také překonat sama sebe, co to obnáší?

Ráda bych si taky vyzkoušela pobyt ve tmě a překonala, tak sama sebe. Po tom všem, ale chci zůstat holkou, která má vždycky čas na rodinu a přátele. To je pro mě nejdůležitější. Nic víc není.

Kolik času v týdnu máte možnost se jim věnovat?

Je náročné všechno skloubit dohromady, ale vše se dá zvládnout, když člověk chce a maká. Neúspěch si nepřipouštím. Trénuji 5 x týdně, včetně doplňkových aktivit jako je běhání, posilování. Nyní se zaměřuji na posilování rukou a posílení břišních a zádových svalů.

Máte v plánu také vaření v televizi. O čem to bude?

Jedná se o takový speciální projekt, ve kterém budu ukazovat různé dobroty, které mám jako sportovec ráda. Těšit se můžete na tradiční i netradiční dobroty, zdravé i nezdravé mňamky. Pro mě samotnou je to velká výzva. Často si ze sebe dělám legraci, že neumím vařit a že všechny otrávím…Vařit umím, jinak bych do toho nešla, tohle ale bude něco jiného. Je rozdíl jestli umíte dobře uvařit pro rodinu, pro sebe nebo pro celou republiku. Také mě velmi těším spolupráce s LE SMOOFI, zdravé lifestylové bistro. Společně plánujeme rozjet projekt, který má motivovat a ukázat lidem, že zdravé jídlo se může rovnat dobré jídlo. Někdo si možná řekne, proč toho dělám tolik, proč se nevěnuji jedné oblasti. Je to protom že si myslím, že svět není jenom černý a bílý. Je hodně věcí, o kterých je nutné mluvit.

A hovořila jste také o kabelkách, to je další projekt?

Ano, jedná se o spolupráci se značkou Ba-bag fashion , které vedou návrhářky Petra Bábková a Šárka Osvaldová. V nejbližší době představím svou kolekci kabelek. Kabelka je ručně šitá, vyrobená z kvalitního materiálu. Zatím mohu prozradit, že na ní bude můj životní citát, včetně mého podpisu. Bude se jednat o sportovní a elegantní model, takže si každý najde své. Elegantní kabelka je vyrobena ve stylu ptačích peříček a hodí se pro slavnostní příležitosti. Druhým představeným modelem je batůžek, který se hodí pokaždé, když je potřeba. Sportovní akce, jednání jsou jasnou volbou. Rozhodla jsem se, že část ceny poputuje na dobročinné účely. To je zatím vše, co prozradím. Výsledek bude již brzo k vidění na mých FB stránkách.

Co hlavního Vás čeká do konce roku 2017 ve Vašem sportovním životě?

Na konci září se chystám zdolat druhou nejvyšší budovu Česka. Jedná se o závod do schodů. Bude to mazec, ale já se jen tak nedám. Velkou událostí, které si moc vážím je cvičení v NATO v Bruselu, kde si zase zatrénuji úplně jiným způsobem a sáhnu si zase na dno možností. Mimo to se chystáme s poslancem Tomášem Zdechovským se zúčastnit nějakého běžeckého závodu. Bude rozhodovat hlavně termín. Řekla jsem si, že ho musím předběhnout, jelikož běhá lépe než já. To tak nemůžu nechat (smích). Do konce roku budu také odpočívat. Asi už jsem to i potřebovala.

A to nejlepší přijde kdy?

Na počátku roku 2018, přelom prosince a ledna. Dostala jsem zajímavé nabídky na trénování. Naposledy z Ruska a Německa. Tak uvidíme, kam mě osud zavane. Všechno má svůj čas a je tak, jak má být. Někdy člověk musí přehodit výhybku, aby se posunul ještě dál. Nesmí ale nikdy přehodnotit směr jízdy. Také nesmím zapomenout na mé velké i malé svěřence.

Co plánujete s nimi?

S dětmi plánuji účast na velkém překážkové závodě a soustředění. Ti nejlepší bych pak v příštím roce ráda vypustila na závod v bojových sportech,-v kickboxu, boxu či jiu jitsu. Také se já vrhnu do speciálních kurzů. Naposledy se jednalo o kurz pro seniory či mezigenerační cvičení pro maminky s dětmi. Zvažuji několik možností. Jistě se, ale těším na spolupráci s Nadání a Dovednosti, pro které vedu tréninky pro děti z dětských domovů. Také se zabývám mentální přípravou, která je velmi úzce spojena se sportovním výkonem. Vidět nás také s bratrem (dvojnásobným vícemistrem světa v submission wrestlingu) můžete na velkém sportovním festivalu v Brně, který bude spojen i a autogramiádou.

V říjnu začne škola, bude druhý ročník lehčí nebo vás v něm čekají nějaké nástrahy?

Škola a vzdělání je pro mě pořád na prvním místě a vždycky bude. Snažím se jí věnovat, co nejlépe a dosahovat nejlepších výsledků. Nejsem flákač. Na druhou stranu ji asi neprožívám tak, jako ostatní. Nedělám si těžkou hlavu, zda tento učitel bude nebo nebude v pohodě. Beru to tak, jak to je. Překážky jsou součástí našich životů a jsou jednoduše od toho, aby se překonávaly. Vše záleží jen na mě, jak se k věcem postavím.