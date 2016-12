Kost v krku i nešťastná žena, takové byly svátky

Liberecký kraj – Svátky vánoční nejsou volnem pro záchranáře, policisty, lékaře a další profese. Ty letošní patřily z celkového pohledu k těm klidnějším.

Roubený rekreační srub začal hořet na druhý svátek vánoční v Hvězdově, části obnce Ralsko.Foto: HZS LK

NARODILO SE VÍC DĚTÍ NEŽ LONI



Na Štědrý den se v jablonecké porodnici narodily tři kluci a jedna holčička. Na Boží hod k nim přibyl další klučík. „K prvnímu svátku vánočnímu se v naší porodnici narodilo celkem již patnáct set padesát dětí (v loňském roce v tuto dobu1 338 – pozn. red.)," informovala mluvčí jablonecké nemocnice Petra Krajinová s tím, že rušno bylo i na dětské pohotovosti. 25. prosince sem přišlo 46 pacientů, na Štědrý den 26. Důvodem byly především virózy. Na Štědrý den musely zůstat v nemocnici čtyři děti i se svými maminkami.



Kdo mohl jít na Vánoce domů, rád šel k rodině. Ale na oddělení Centra doléčování a rehabilitace v Jablonci přesto strávilo Štědrý večer 26 pacientů.



Ani letos se typické vánoční zranění nevyhnulo několika Jablonečanům. „Na ORL ošetřili během dvou vánočních svátků čtyři pacienty s kostí v krku," dodala Krajinová.



NEHODY I POŽÁRY, HASIČI SE NEZASTAVILI



Celkem patnáctkrát museli hasiči v Libereckém kraji opustit na Štědrý den své základny. Většinou šlo o technické zásahy spojené s výjezdy k popadaným stromům nebo hasiči zasahovali u dopravních nehod.

K první nehodě přímo v Liberci vyjížděli 24. 12. ráno po půl sedmé. Při nehodě došlo ke střetu osobního automobilu, autobusu a malého traktoru s posypovým materiálem. Nehoda si vyžádala dvě zranění.



Jilemničtí hasiči vyjeli odpoledne k nehodě v Peřimově na Semilsku, kde osobní automobil vyjel ze silnice a převrátil se na střechu. Řidička neutrpěla žádné zranění. Svůj vyprošťovací automobil museli hasiči použít na Semilsku, a to v Roprachticích. Zde skončil osobní automobil zhruba čtyři metry pod strání. Nehoda se taktéž obešla bez zranění.



K popadaným stromům a větvím vyjížděli hasiči například do části obce Albrechtice u Frýdlantu nebo části obce Tuhaň na Semilsku. Několikrát byli hasiči povoláni k otevření bytu se zraněným člověkem.

OHEŇ ZNIČIL SRUB, KDE OBĚDVAL PREZIDENT



Deset jednotek hasičů bojovalo v neděli nad ránem s rozsáhlým požárem roubeného srubu Bažantnice v obci Hvězdov. Když kolem půl třetí dorazily první jednotky na místo, byl už rekreační objekt celý v plamenech. „Uprostřed již byla propadlá střecha. V době vzniku požáru se uvnitř nikdo nenacházel," uvedla mluvčí hasičů Zdenka Štrauchová. Kvůli zakouření hasiči zasahovali v dýchací technice a požár likvidovali šesti vodními proudy. Z objektu, ve kterém loni v březnu obědval prezident Miloš Zeman během své návštěvy Českolipska, mnoho nezbylo, podle prvotního odhadu se škoda vyšplhá nejméně na pět milionů korun.



DÍVKA SE CHTĚLA ZABÍT PO ROZCHODU S KLUKEM



Rozchod s chlapcem dohnal jednadvacetiletou dívku 26. prosince na most, z něhož chtěla skočit. Zhruba hodinu po poledni ji zpozorovala řidička. Policistům sdělila, že na nadjezdu v Hodkovicích nad Mohelkou, nad frekventovanou silnicí I/35, přelézá zábradlí nějaká mladá dívka a zřejmě se chystá skočit.



Policisté po příjezdu na nic nečekali. „Okamžitě dívku stáhli za oblečení zpoza zábradlí zpět na bezpečné místo – na silnici," popsala dramatický průběh událostí mluvčí policie Vlasta Suchánková.

Dívka skončila v péči záchranářů, neboť byla ve velmi špatném psychickém stavu.



ZRANĚNÍ NA SVAZÍCH BYLO NAŠTĚSTÍ MÁLO



Lyžování bylo prý katastrofální. Na Štědrý den, kdy vleky SKI Bižu pustila do 13 hodin, byly podmínky super a návštěvnost si Pavel Bažant, ředitel společnosti, pochvaluje. Pak začalo ale pršet. „Pod nulu mají teploty klesnou v úterý a ve středu, mělo by napadnout. Technického sněhu máme dost. Doufám, že avizované sluníčko ve čtvrtek a v pátek vytáhne lidi na svah," uvedl Bažant.



Horští záchranáři nepovažují svátky vánoční z pohledu zásahů za mimořádné dny. Lidí bylo v horách prostě málo. Vyjížděli k běžným zásahů do lyžařských areálů, na Špičák, Ještěd, do Rejdic či Pasek. „Řádově jednotlivé úrazy. Z našeho pohledu klid," shrnul náčelník Horské služby pro oblast Jizerské hory René Mašín.



V neděli odpoledne horští záchranáři ještě vyrazili do terénu hledat zbloudilou běžkařku v oblasti Jizerky. „Víme podle čísla hraničního kamene, který nahlásila, kde je, tak už pro ni jedeme na místo," doplnil krátce po půl šesté večer Mašín.