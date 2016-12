Krajská nemocnice spustí pohotovostní režim

Liberecký kraj - Krajská nemocnice v Liberci spustí přes svátky pohotovostní režim. Platit začne 23. prosince odpoledne. Informaci potvrdil mluvčí KNL, Václav Říčař. „Veškerá akutní péče bude ale i během svátků dostupná," zdůraznil.

Nemocnice, ilustrační snímekFoto: nemlib.cz

V krajské nemocnici budou fungovat všechna oddělení s výjimkou dětské psychiatrie. Domů na svátky odchází podle mluvčího také většina neakutních pacientů. „Všichni, kteří mohou na Vánoce domů, odcházejí," zdůvodnil omezení provozu.

Kromě dětské psychiatrie bude uzavřena také gynekologie Panochovy nemocnice v Turnově, zařízení, které je součástí krajské nemocnice. „Pokud bude potřeba urgentní zákrok, dokážeme se o pacienty postarat," dodal mluvčí KNL. Během svátků bude otevřena také záchytka.

Krajská nemocnice zaměstnává přes dva a půl tisíce lidí. Většina z nich má rodiny s dětmi, alespoň část svátků tak chce i v nepřetržitém provozu oslavit s nimi. I tak se ale musí KNL vypořádat s přílivem pacientů z vedlejších zařízení, v prvé řadě z Frýdlantu. „Není žádné tajemství, že tamní ambulance zavřou o půl čtvrté a pacienty stejně vozí záchranka k nám," dodal mluvčí na otázku, zda neočekávají zvýšený nápor pacientů právě z Frýdlantského výběžku, kde tamní nemocnice uzavřela některá oddělení. Nemocnice Frýdlant přitom na svých stránkách garantuje nepřetržitou službu. „Nemocnice Frýdlant zajišťuje v mimopracovní době ambulancí a i mimo ordinační hodiny pohotovostní služby péči o pacienty, kteří se dostaví se svými potížemi sami do nemocnice," uvádí se na stránkách. Akutní péče by podle nich měla být zajištěna i pro pacienty záchranky, kteří nepotřebují vyšetření v KNL a na základě předběžně stanovené diagnózy by měli být ošetření ve Frýdlantu. Ale například tamní nemocniční lékárna má přes celé svátky zavřeno s odkazem na lékárnu v areálu KNL.

Nemocnice Jablonec

Podobně jako v předchozích letech, také letos bude v době vánočních svátků upraven provoz na některých odděleních Nemocnice Jablonec. Bude uzavřena lůžková část rehabilitačního oddělení (23. 27. 12.) a lůžková část urologického oddělení (24. 12. 1. 1.). Omezen bude provoz i na některých odborných ambulancích. V nemocnici bude v provozu pohotovostní služba pro dospělé i děti. Ve dnech 25., 26. 12. a 1. ledna bude vždy od 9 do 13 hodin otevřena lékárna. Informace k provozu jsou zveřejněny na webu nemjbc.cz.