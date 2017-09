KRÁTCE: Co se děje na Jablonecku? Přečtěte si stručný přehled

Jablonecko – Napadený vyvrátil plot terasy, útočník byl silně podnapilý; muž po hádce zkopal odpůrce, ten byl padesát dní v léčení či rozbil bezpečnostní dveře, do domu se ale nedostal.

Napadený vyvrátil plot terasy, útočník byl silně podnapilý

Desná – Až tři roky za mřížemi hrozí třiatřicetiletému muži za výtržnictví a ublížení na zdraví, čehož se dopustil 28. června. Tehdy večer krátce po dvacáté hodině se v Desné před restaurací Desanka zcela bezdůvodně fyzicky napadl jednapadesátiletého muže, a to údery pěstí do obličeje a hrudníku. Následkem toho napadený přepadl přes dřevěný plot terasy, který vyvrátil. Policisté výtržníkovi naměřili 3 promile alkoholu v dechu. Napadený se léčil až do 4. srpna.

Muž po hádce zkopal odpůrce, ten byl padesát dní v léčení

Jablonec n. N. – Jablonečtí policisté v tomto týdnu sdělili podezření dalšímu agresorovi. Čtyřiatřicetiletý muž 4. června letošního roku odpoledne krátce před třetí hodinou v prvním patře bytového domu v ulici Prosečská po rozepři fyzicky napadl o šest let staršího muže. „A to třemi kopy do těla, čímž mu způsobil zranění, jehož doba léčení trvala až do 24. července,“ popsala policejní mluvčí Dagmar Sochorová. Muži hrozí až tříletý trest.

Rozbil bezpečnostní dveře, do domu se ale nedostal

Jablonec n. N. – 6. června v krátce po půlnoci devětačtyřicetiletý muž poškodil vstupní bezpečnostní plastové dveře do rodinného domu v ulici Lovecká v Jablonci, čímž jeho majiteli způsobil škodu ve výši 10.580,- korun. Do domu se však nedostal a poté, co se prošel ještě po zahradě, přelezl její oplocení a z místa směrem do ulice odešel. Policisté muže vypátrali a podezřelému hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.