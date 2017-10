KRÁTCE: Co se děje na Jablonecku? Přečtěte si stručný přehled

Jablonecko – Informační centrum mění otevírací dobu; tento víkend vám město bioodpad neodveze či nenapravitelného zloděje dopadla po měsíci policie.

Jablonecký deník. Ilustrační foto.Foto: Deník / Petr Zbranek

Informační centrum mění otevírací dobu

Rokytnice nad Jizerou – Městské informační centrum v Rokytnici mění otevírací dobu. Důvodem je ukončení letní sezony.Změny v otevíracích hodinách budou platné od neděle 1. října. Nadále bude tedy informační centrum otevřeno od úterý do pátku od 9 do 12 hodin a odpoledne od 13 do 17 hodin. V sobotu je možné informační centrum navštívit v době od 9 do 13 hodin. V neděli a pondělí bude centrum zcela uzavřeno.

Tento víkend vám město bioodpad neodveze

Lučany nad Nisou – Z důvodů poruchy vozidla nebude tento víkend probíhat svoz bioodpadu. Náhradní termíny svozu budou upřesněny.

Nenapravitelného zloděje dopadla po měsíci policie

Semilsko – Pachatel, který během své krádeže v Přepeřích probudil čtyřiaosmdesátiletého seniora a zastrašoval ho slovy „bu bu bu“ byl dopaden. Kriminalisté tohoto muže zadrželi minulý týden. Nejen že okradenému seniorovi způsobil škodu ve výši přibližně dvou tisíc korun, ale navíc toho měl pachatel na svědomí mnohem více. Policie šestadvacetiletého muže z Turnova usvědčila i v dalších krádežích a to celkem ve čtyřech případech. V turnovských obchodech si tak zloděj přišel na zboží ve výší 3 200 korun. Pachatel byl navíc za podobné činy již v minulosti trestán a z věznice byl propuštěn teprve v polovině letošního srpna. Vzhledem k tomu, že na svobodě by patrně zloděj v těchto činech pokračoval, byl v závěru minulého týdne umístěn do vyšetrovací vazby. Muži nyní hrozí trest odnětí svobody až ve výši tří let za spáchané přečiny krádeže a porušování domovní svobody.