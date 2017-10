KRÁTCE z Jablonecka. Přečtěte si stručné zprávy

Jablonecko – Zapojte se do originální soutěže v malování na obličej; tanvaldští občané mají možnost se setkat se starostou; městský úřad v Rychnově mění úřední hodiny; v Desné možná zavedou letní odpolední klid či městský úřad v Rychnově mění úřední hodin.

Jablonecký deník. Ilustrační foto.Foto: Deník / Petr Zbranek

Zapojte se do originální soutěže v malování na obličej

Velké Hamry – Knihovna ve Velkých Hamrech vyhlašuje na středu 4. října soutěž v malování na obličej na téma pohádkových bytostí. Pokud jste tvořiví a baví vás malování, pak neváhejte přijít. Umělecká soutěž začíná v 15:30.

Tanvaldští občané mají možnost se setkat se starostou

Tanvald – Starosta města Tanvaldu Vladimír Vyhnálek pořádá v měsíci říjnu veřejné setkání se starostou. Občané se tak dozví o aktuálním dění ve městě, mají možnost se na cokoli zeptat a debatovat s vedením města o možných změnách o podnětech. První setkání proběhne v hasičárně v Šumburku nad Desnou v úterý 10. října. Druhé setkání se koná den poté v sokolovně v Čském Šumburu. Ve čtvrtek 12. října se mohou občané setkat se starostou ve Scolarestu na sídlišti Výšina. Předposlední setkání se uskuteční ve Žďáru U Hanzlíčků v úterý 17. října a poslední beseda proběhne ve středu 18. října v Horním Tanvaldu U Dubu. Všechna setkání začínají vždy v 18 hodin.

Městský úřad v Rychnově mění úřední hodiny

Rychnov u Jablonce nad Nisou – Od dnešního dne platí na Městském úřadě v Rychnově u Jablonce nové úřední hodiny. Nově tedy bude úřad otevřen v dopoledních hodinách od pondělí do čtvrtka od 8 do 11 hodin. V pondělí a ve středu bude dále Městský úřad otevřen od 12 do 17 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 12 do 14 hodin. O víkendu v pátek je úřad uzavřen.

V Desné možná zavedou letní odpolední klid

Desná – Pracovníci města Desná žádají občany o názor na možný odpolední klid v letních měsících. Pracovníci města vyházejí ze žádosti, kterou projednávali na jednání. Odpolední klid by se týkal lokality Desná I v období od 1. června do 31. srpna a to v časové rozpětí od 18 do 22 hodin. Omezení by se mělo týkat činností, které využívají ke své práci motorová benzínová a elektrická zařízení. Vedení města se nyní snaží získat názor občanů a to pomocí ankety. V případě zájmu se můžete k tomuto návrhu vyjádřit prostřednictvím e-mailu epodatelna@mesto-desna.cz nebo na telefoním čísle 483 337 941 a to až do neděle 15. října.

