Jablonecko - Svatojánský den se blíží a další krátké zprávy z Libereckého kraje.

Kittelovo muzeumFoto: Archiv muzea

PĚNČÍN

Na Krásné poseče Sekáč trávu, zacvičí psi a ukážou sekyrky

V sobotu 24. června ožije Krásná Svatojánským dnem s pravěkými sekyrkami, kynologií a soutěží v sekání trávy. Zdejší Kittelovo muzeum otevřou již v 10 hodin dopoledne. Přes den budou probíhat dílničky a soutěže pro děti, jízda na trakaři, možnost opékání buřtů na stále hořícím ohni. V 11 a v 18 hodin dojde na komentované prohlídky rekonstruovaného Kittelova domu, ve 13 hodin předvede archeolog Petr Šída historii a výrobu kamenných sekyrek, na které před 7 a půl tisíci lety těžili lidé kámen na Černostudničním hřebenu. V 15 hodin uchvátí přítomné ukázky canisterapie a myslivecké kynologie, v 17 hodin pak proběhne netradiční soutěž Sekáč. Soutěž je specifická v tom, že se nehodnotí rychlost sekání, ale styl, přístup, kvalita nebo třeba dobové oblečení. Po 20. hodině pak nastane Svatojánská noc s připomenutím tradic svátků sv. Jana, vyprávěním. Návštěvníci spatří svatojánské kvítí, víly a divoženky a mohou se o půlnoci spolu pomodlit.

SMRŽOVKA

Spolek Michael pořádá v kostele další benefiční koncert

Spolek Michael zve na společný benefiční Koncert v půli cesty komorního smíšeného pěveckého sboru Canzonetta a polského mužského sboru Chor Dnia Jednego, který se koná v sobotu 24. června od 16 hodin v kostele svatého Archanděla Michaela. Dobrovolné vstupné bude věnováno na další opravy kostela. Hlavní náplní činnosti spolku Michael je právě jeho záchrana. Veřejná sbírka, kterou spolek Michael založil pro kostel, pokračuje. „Budeme vděční za každý obnos, který pošlete na účet 268250895/0300 nebo odevzdáte do pokladniček. Ujišťujeme, že veškeré prostředky budou použity výhradně na opravu kostela," sdělila předsedkyně Spolku Michael Věra Koulová.

RYCHNOV U JABLONCE

Odkoupený zanedbaný dům město nechalo zbourat

V Rychnově jde k zemi dům v Lužické ulici. Původní vlastníci tři bratři se dostali do problémů se splácením půjček a všem byl jejich podíl domu exekuován na umoření pohledávek. Dlouhou dobu ovšem nebylo možné jednotlivé díly prodat a ani exekutoři s tímto problémem nijak nespěchali. Současnému starostovi Tomáši Levinskému se nakonec povedlo věc rozhýbat a celý objekt postupně odkoupilo město. Demolicí objektu a úklidem místa se stane využitelným rozsáhlý stavební pozemek, který s objektem sousedí.

JABLONEC NAD NISOU

Přes léto mají na přepážkách magistrátu polední pauzu

V červenci a srpnu dochází v budově jabloneckého magistrátu Komenského 8 k obvyklé drobné provozní úpravě letní úřední doby, vynucené omezenou personální kapacitou v době čerpání zákonem stanovených dovolených. Jedinou změnou na přepážkách bude zavedení polední přestávky od 11:30 do 12:30 hod. v pondělí a ve středu. V ostatní dny v týdnu zůstává provozní doba beze změn. Upozorňujeme, že magistrát má kvůli úpravám interiérů zavřeno od pátku 30. června do pátku 7. července.

LIBEREC

I letos vyjede přímý spěšný vlak z Liberce na Máchovo jezero

K Máchovu jezeru, které je oblíbeným rekreačním místem, se turisté dostanou v létě spěšným výletním vlakem. Z Liberce do Starých Splavů a do Doks poprvé vyjede v sobotu 1. července. Turistický vlak bude jezdit během léta o víkendech a svátcích až do konce srpna. Vlaky z Liberce do Doks a zpět pojedou o sobotách, nedělích a svátcích do 27. srpna 2017. Zatím se předběžně počítá s odjezdem z Liberce v 9:44 hodin a příjezdem do Doks v 11:11 hodin, nazpět vlak vyjede z Doks v 16:46 a v Liberci bude v 18:23 hodin. Ve vlaku je umožněna přeprava kočárků i jízdních kol. Jízdenky si cestující koupí přímo ve vlaku bez přirážky, na trase platí tarif IDOL. Spěšný přímý vlak Liberec Doksy bude stavět jen ve stanicích: Liberec, Liberec-Horní Růžodol, Kryštofovo Údolí, Křižany, Lvová, Jablonné v Podještědí, Brniště, Mimoň, Božíkov, Vlčí Důl-Dobranov, Jestřebí, Staré Splavy a Doksy. Nebude stavět v Ostašově, Karlově pod Ještědem, Novinách, Zdislavě, Rynolticích, Velkém Valtinově, Velkém Grunově, Pertolticích pod Ralskem, Zákupech a Srní u ČL.