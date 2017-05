Kuřákům zbývá už jen pár hodin

Liberecký kraj - /ANKETA/ Cigárko už jen dnes, zítra pod pokutou pět tisíc korun! Ve středu začne platit nový zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který omezuje kouření tabáku i elektronických cigaret na mnoha místech. Nesmí se kouřit na zastávkách hromadné dopravy, na sportovištích. A v hospodách. Na některé zákaz dopadne fatálně, pro jiné se nic nemění.

Kouření. Ilustrační foto. Foto: ČTK/PICTURE ALLIANCE/Frank May

Restaurace, bary, obchody. Dokonce i zoologické zahrady a další. Tam všude bude zakázáno od zítra kouřit. Nejen cigarety, i dýmky a doutníky. Někomu vadí zákon z pohodlnosti, dalším z principu.

„I když sám kouřím, restauraci vedu nekuřáckou už mnoho let. Ale dokážu si představit problémy třeba takových pivnic," popsal Vladimír Buriánek, majitel motorestu Formanka ve Splzově a hotelu Veselý v Železném Brodě.

Specifickou pivnicí pro Železný Brod je restaurace Na Mýtě. „Vůbec netušíme, co se stane. Určitě klientela ubude, těžko ale teď řeknu o kolik. Do restaurace instalujeme vodní dýmky, které zákon nezakazuje, uvidíme, jak se tohle chytne," popsal Jan Janík, provozovatel restaurace Na Mýtě. Zákon považuje za hrůzu pro podobné podniky. „Když to nepůjde, tak prostě zavřeme a je to," dodal.

Bez alternativního řešení se do nového oblékne i nedaleká restaurace U Zvonice. „Nebude se tady kouřit vůbec, jen na terase. Z majitelů a personálu nikdo nekouří," sdělila jedna ze servírek.

Názory se různí. Od souhlasů samotných kuřáků po protest

Někdo nadává, někdo souhlasí. Zákon ale začne platit, ať se nám to líbí, nebo nelíbí. Hospodští se shodují alespoň v jednom. Když už, tak pro všechny!

Od doutníkové párty až po úlevu samotných zaměstnanců, kteří v začouzených prostorách musejí trávit i dvanáct hodin. „Jsem opravdu moc rád. Jako nekuřákovi se mi obrovsky uleví," kvituje nový zákon číšník Filip z liberecké restaurace V ráji.

Stejný pohled na věc má liberecká zastupitelka Zora Machartová, sama kuřačka. „Je to sporné, protože zákaz zasahuje do obchodního zákoníku a žádná úplná regulace není dobrá. Pro mě je ale důležité, že za nějakých 20, 30 let už to lidé budou brát jako normu," vnímá zastupitelka dopad zákona na budoucí generaci.

Pro je provozovatel irské hospody na liberecké Vápence. „Když už, tak alespoň že to platí pro všechny," říká. „Mě to nevadí, i když jsem sama silná kuřačka. Doma také kouřím jen na balkóně a budu ráda, že když přijdu z večírku, nebudu muset všechno oblečení naházet do pračky. Co mi ale vadí, je to, že někteří hostinští si před své provozovny pořídili zamykatelné ohrádky, aby jim kuřáci neutíkali bez placení. To mi přijde naprosto absurdní," říká státní úřednice Hana z Jablonce nad Nisou.

Jiní kuřáci ale oponují. „Zákaz kouření v restauracích je podle mě zcela zbytečný, protože to reguloval trh. V Liberci i bez zvláštního zákona vznikla celá řada nekuřáckých restaurací, které slušně prosperovaly. Kvůli nekuřáckému zákonu tak vlastně přijdou o jednu ze svých konkurenčních výhod," domnívá se liberecký překladatel Jakub Volný. Neuznává ani názor, že zákon zlepší pracovní prostředí zaměstnanců, kteří si podle něj mohou vybrat, kde pracují. Podle něj neobstojí ani tvrzení, že do restaurací chodí rodiny s dětmi. „Co mají rodiny s dětmi co pohledávat večer v takové zaplivané čtyřce," ptá se Volný. A s nadsázkou se ptá, kdy zákon začne nařizovat, že se v hospodách nesmí mluvit sprostě, nesmějí se podávat tučná jídla, a interiér smí být vymalován jen zeleně.

„Především mi ale vadí, že stát diktuje majitelům hospod, co mohou a co ne, i když jsou sami vlastníky podniku. To je, jako by mi nějaký ministr nařizoval, že na svém pozemku mohu pěstovat brokolici, která je zdravá, ale nesmím na něm chovat prase, protože konzumace vepřového zvyšuje riziko obezity," dodává. Podle něj se tímto zákonem nekuřákům otevírají dveře do podniků, o které ani sami nestojí, provozovatelé restaurací však kvůli němu přicházejí o základní svobodu člověka rozhodovat si o svém prostoru.

S tím souhlasí například i provozovatel jabloneckého Klubu na Rampě, kam chodí převážně mladí. Ten měl dosud vyčleněný prostor pro kuřáky a v koncertním sále se například nesmělo kouřit vůbec. Teď rozdíl setřel zákon. V jablonecké Rampě, ale i v některých libereckých podnicích se tak zítra na protest uskuteční párty s názvem „Naposledy zakouříme".

ANKETA

Vlastimil Žáček, 50 let, restauratér

Původní zákon byl rozumný. Každý si mohl vybrat, kam si sedne, zda do prostoru pro nekuřáky, nebo ne. Nesmí se kouřit tam, kde se podává jídlo. Podle toho zákona je jídlo i limonáda. To je nesmysl.

Martin Hausenblas, 43 let, podnikatel

Člověk se může svobodně rozhodnout, kde bude kouřit, ale ne, kde bude dýchat. Škodlivé důsledky kouření jsou dostatečně prokázány, není se o čem bavit. V zásadě se dostáváme na západní standard.

V Klubu Na Rampě se dnes rozloučí velkolepě Den před nabytím účinnosti protikuřáckého zákonu se koná v Klubu Na Rampě akce s názvem Naposledy zakouříme. „Ať chceme či nechceme, kouřit se u nás od prvního června nebude. Pojďte vytvořit pořádnou protinesmyslnou atmosféru," popisují autoři na webu místního klubu. V klubu léta fungovalo pravidlo, že se kouřilo na velkém baru, ale v sále, kde se konaly koncerty a besedy, si nikdo zapálit nesměl. Zákaz kouření je ale pro klub v podstatě výhodný. „Sníží se finance nutné na úklid, větrání či věci poničené nedopalky," řekl Martin Bauer z Klubu Na Rampě.