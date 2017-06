Léčba probíhá v koňském sedle. Pomáhá i tříměsíčním dětem

Tanvald /ROZHOVOR, FOTO/ - Někdo tvrdí, že na svět je nejkrásnější pohled z koňského sedla. Rozhodně může hřbet tohoto zvířete lidem přinášet výhledy, ale také jim pomoci.

Hiporehabilitaci tedy fyzioterapeutické metodě za účasti koně se věnuje i spolek Svítání, který působí na Ekofarmě v Tanvaldu. Předsedkyní sdružení i zkušenou pracovnicí je Iva Michalská.



Pro koho je hiporehabilitace vhodná?

Naše středisko se zaměřuje na práci z dětmi, a to již od raného věku. Našim nejmladším klientům jsou tedy třeba jen tři měsíce. Každopádně hiporehabilitaci je možné doporučit jak dětem se zdravotním znevýhodněním či specifickými potřebami, tak dětem intaktní společnosti. Jízda na koni totiž udává správný pohybový vzor a děti tak vlastně cvičí, aniž by to tušily.

Nejsou tříměsíční miminka na koně příliš malá?

U prvních děťátek se lidé obvykle obávají, ale nemají důvod se bát. Fungujeme jako tým profesionálních lidí i pečlivě vybraných koní. Navíc využíváme bezpečnostní pomůcky.

Jak působí kontakt s koněm na psychiku klientů?

Zvíře působí na každého. Na osoby s poruchou autistického spektra, s Downovým syndromem, s poruchami učení, ale i na rodiče či doprovod dětí. Klientům to dodává pocit výjimečnosti i něčeho nového a především kůň každého zklidní. Kontakt s koněm tak funguje i jako výborné odbourání stresu.

Jsou koně po rehabilitaci vyčerpaní?

Je to samozřejmě náročná práce zejména na psychiku zvířete. Proto je dobré, aby měli koně po práci možnost volného výběhu. Je to stejné jako u lidí, koně musí mít stejně jako my možnost mentálně vypnout a vyčistit si hlavu. Samozřejmě se na tuto činnost nehodí každý kůň. Stane se, že některé to nebaví, nechtějí to dělat. Ale měli jsme i klisnu, která s dětmi pracovala téměř dvě dekády. Teď je služebně nejstarším koněm Guliver, který pracuje již přes deset let.

Jak dlouho již Svítání funguje?

Svítání má dlouholetou tradici. Původně bylo založeno jako nadace na počátku devadesátých let, tenkrát měli dva koně na louce nad Mšenem. Na činnost nadace navázalo sdružení. Přestože se v kolektivu vyměnili lidé i koně, naše poslání je stále stejné. Aktuálně máme v aktivní službě dohromady čtyři koně a dva poníky.

Jak se na vás mohou lidé obrátit?

Podstatné informace naleznou zájemci na našich stránkách www.os-svitani.cz. Nabízíme jak hiporehabilitaci, kdy je nezbytně nutné vyšetření naší fyzioterapeutkou a doporučení lékaře, tak hry s koňmi. Jedná se o kroužek, kdy děti přijdou do styku s koněm a dozvídají se o nich i důležité informace. Aktuálně pro děti připravujeme na léto příměstské hry s koňmi.