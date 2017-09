Letní sklářské dílny předznamenává Skleněné městečko

Železný Brod – V malířské dílně na Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě tento týden tvořila čtveřice výtvarníků a dvě malířky díla v rámci 6. ročníku Letní sklářské dílny.

Eva Vlasáková, Zdenka Hušková, Studio Cave Canem (Petra a Jiří Kučerovi), malířky Iveta a Alena Šulcovi. Jejich snažení mohou obdivovat návštěvníci slavností skla Skleněné městečko, které se koná již o tomto víkendu – 16. a 17. září. Vernisáž LSD proběhne v sobotu od 15 hodin v Městském muzeu.

SKLENĚNÉ MĚSTEČKO

11. ročník Skleněného městečka začne oficiálně v sobotu v 10 hodin. „Akce představuje jedinečné setkání sklářů, umělců, sklářských řemeslníků a výrobců, příznivců a obdivovatelů sklářského řemesla,“ poznamenala Alena Matějková z Informačního a kulturního střediska.

Skleněné městečko nabídne mnohé – exkurze po firmách ve městě, kulturní program na Malém náměstí, otevřená muzea a galerie, Sklářský veletrh ve sklářské škole (zde si mohou zájemci projít i tvůrčí sklářské dílny pro veřejnost), bleší trh se sklem či sklářská řemesla pod širým nebem.

Lahůdkou bude návštěva huti SUPŠS mladým světově uznávaným výtvarníkem Martinem Janeckým. Bude u nás tvořit v sobotu mezi 10 a 13 hodinou. Na tu chvíli se tady zastaví při cestě mezi USA a Japonskem,“ zve do huti zástupce ředitele SUPŠS Martin Hlubuček.

PROGRAM SKLENĚNÉHO MĚSTEČKA 2017

Oficiální zahájení celé akce se uskuteční v sobotu 16. září 2017 od 10 hodin, za přítomnosti starosty města Františka Lufinky, ředitele sklářské školy Libora Doležala a jejich hostů, zástupců místních podnikatelů, představitelů krajské správy, studentů a pedagogů sklářské školy.



Kulturní program na Malém náměstí



SOBOTA 16. září



10.00 hod. Slavnostní zahájení akce

10.15 hod. Perličky DS Tyl – jarmareční píseň

10.30 hod. Broďanka, dechová hudba Železný Brod

11.30 hod. Taneční a swingový orchestr ZUŠ Železný Brod pod vedením R. Müllera

12.00 hod. Perličky DS Tyl – jarmareční píseň

12.30 hod. Orkiestra Reprezentacyjna i Gminy Olszyna

14.00 hod. Těsně vedle, rock Jirkov

16.00 hod. The Tap Tap

18.00 hod. Olga Lounová, pop rocková zpěvačka

20.00 hod. Made in Jablonec 2017, módní přehlídka (v prostoru Městského divadla Žel. Brod)



NEDĚLE 17. září



11.00 hod. Poutníci, country Slavkov u Brna

12.00 hod. Zvonění ve zvonici

13.30 hod. Soutěž OHK, prezentace hry Putování skláře Kubíka, křest skleněného skřítka



Sklářské provozovny a obchody se sklem



Firemní prodejna DT GLASS, s. r. o., nábřeží Obránců míru (50 m od Malého náměstí, vedle restaurace U Zvonice) - So–Ne, 9–17 hod. - Dekorační a technické sklo, předvádění výroby u kahanu.

Prodejna společnosti DETESK s.r.o., náměstí 3. května 20, So–Ne, 9 –17 hod. - Nabízí široký sortiment výrobků dárkového a dekoračního charakteru včetně dárkových láhví plněných alkoholem.

Lampglas s. r. o., Štefánikova (směr Jablonec n. Nisou), So 9.30–17 hod. - Prodejna vinutých perlí, originální šperky a dětská skleněná bižuterie.

Sklo Bursa – Sklo Bursa, Železná 98, So 10.30–17 hod. Prodej dekoračního skla, možnost předvádění výroby na kahanu.

Dílna uměleckého rytého skla Čambalová, Masarykova 354, So–Ne, 10–17 hod. - Galerie s možností vyzkoušení rytí skla.

MISAMO – AAC, s.r.o. – sklářská dílna s prodejnou originálních skleněných šperků, Jirchářská ul. 50, So–Ne, 10–17 hod. - Prezentace technologie vinutí s možností vlastnoruční výroby u sklářského kahanu.



Výstava v Muzeu a Galerii Detesk, otevřeno: Sobota 16. září 9.00–17.00 hodin, Neděle 17. září 9.00–17.00 hodin.



Výstava skla – Městská galerie Vlastimila Rady - Zdeněk Juna sklo – obrazy – grafika - Tradiční sklářská výstava bude věnovaná osobnosti malíře a grafika Zdeňka Juny, který svůj tvůrčí život spojil na dlouhých dvanáct let s železnobrodskou sklářskou školou. Byl jedním z „otců zakladatelů“ školy a svým výtvarným projevem, pedagogickým působením a rozvíjením zušlechťovacích technik ovlivnil na dlouhou dobu podobu železnobrodského skla. Výběr z jeho široké tvorby sklářské, ale i malířské a grafické bude vystaven v Městské galerii Vlastimila Rady.



Sklářský veletrh 2017



V letošním roce se budou v budově sklářské školy prezentovat tito výrobci: Ateliér Vrátnice – broušené sklo / Halama – ORIGINAL CZECH ART CRYSTAL / Beadworld – Skleněná bižuterie, a.s. / ATLAS BIJOUX – perličková bižuterie a kabelky – Květoslava Konopková / Stanislav Jiroš – černá bižuterie / Tomášova huť – historické repliky a moderní nápojové sklo / Klamt Petr – výroba a prodej skleněných perlí / MISAMO jewelry – originální skleněné šperky / DETESK, s.r.o. / DT GLASS, s.r.o. – dárkové a technické sklo / Atelier Veselouš – ryté a pískované sklo / Pejchová Lucie – ryté sklo / Sklo Šafránek – luxusní broušené a ryté sklo / Sklo Bursa / Glasstech – 3D a 2D laserování do skla.

Otevření veletrhu pro veřejnost se uskuteční v sobotu 16. září 2017, od 11.00 hodin.



Cena 11. ročníku Skleněného městečka



Město Železný Brod ve spolupráci s OHK v Jablonci n. Nisou vyhlašují soutěž, do které jsou automaticky zapojeny všechny sklářské firmy, které se prezentují na Skleněném městečku. V soutěži budou vyhlášeny dvě kategorie: „Nejlépe se prezentující firma očima diváků“ a „Cena OHK v Jablonci nad Nisou za podnikatelské úspěchy v uměleckém sklářství“.



Letní sklářská dílna 2017



Městské muzeum v Železném Brodě ve spolupráci se sklářskou školou připravilo již 6. ročník akce Letní sklářská dílna (LSD 2017), která představí tvorbu nezávislých umělců nebo sklářských výtvarníků. V letošním roce není toto sklářské sympozium zaměřené na tvorbu ve školní sklářské huti (jako v předešlých pěti ročnících), ale je orientované na malované sklo.



Organizátoři v rámci komorního charakteru sympozia k účasti vyzvali pouze pět účastníků, z nichž se kvůli zranění odhlásil Petr Nikl, známý český grafik, ilustrátor, malíř, hudebník, fotograf a divadelník:



Eva Vlasáková – absolventka Vysoké školy uměleckoprůmyslové (ateliér F. Muziky), která studovala a později i vyučovala například na Pilchuck Glass School v USA. Značnou část její výtvarné činnosti představují, vedle uměleckého skla, kresby, koláže a grafiky. Tvorba Evy Vlasákové nalezla zastoupení ve veřejných sbírkách a je držitelkou řady ocenění u nás i v zahraničí.



Zdenka Hušková – v současné době pedagogicky působí v oboru Malba a dekor v železnobrodské sklářské škole. Ve své tvorbě se aktivně věnuje několika grafickým technikám, ale také kresbě uhlem a tuší. Je držitelkou několika ocenění, její práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách



Jiří a Petra Kučerovi – autorská dvojice vytváří skleněné produkty v limitovaných kolekcích, aby byla zachována jejich jedinečnost a vysoká kvalita řemeslného zpracování. Hlavními prvky všech designových produktů, které vznikají pod jejich rukama, jsou elementární geometrické tvary, dynamické křivky a originální barevnost v kombinaci s netradičními technikami a pracovními postupy.



Vernisáž výsledků LSD 2017 se uskuteční v den zahájení městských slavností Skleněné městečko, tedy v sobotu 16. září 2017, od 15.00 hodin. Realizované objekty budou veřejnosti prezentované v Městském muzeu. Po skončení výstavy se práce stávají majetkem Města Železný Brod a rozšíří sbírkové fondy sklářské expozice Městského muzea.



Sklářská škola – Tvůrčí sklářské dílny pro veřejnost - V sobotu od 10 do 17 hodin a v neděli od 10 do 16 hodin budou pro návštěvníky připravené tvůrčí sklářské dílny. Všichni zájemci, kteří si chtějí ověřit svou kreativitu, budou mít příležitost a to v několika sklářských oborech (např. malované sklo, ryté a broušené sklo nebo tvorba skleněné bižuterie). Ve školní sklářské huti si bude možné vyzkoušet foukání skla!



Zpřístupněné budou také školní laboratoře reprezentující obory Aplikovaná chmeie a Technologie skla.



Střední škola řemesel a služeb - Otevřeno: Sobota 16. září 9.30–17.00 hodin, Neděle 17. září 9.30–15.00 hodin.



Malé náměstí – sklářská řemesla „pod širým nebem" - V prostoru Malého náměstí a v dalších městských lokacích se prezentují sklářské firmy a předvádění sklářských řemesel – české sklo a skleněná bižuterie | foukané skleněné figurky | foukání technického skla výroba foukaného a dekorativního skla | rytí skla | vinuté skleněné figurky podmalba na sklo | skleněné květiny | hutně tvarované sklo u mobilní sklářské pece | mačkání skla | skleněné vánoční ozdoby | tvůrčí dílničky pro děti a další…



Bleší trh se sklem - Speciálně zaměřený trh se uskuteční v sobotu 16. září 2017, 10–14 hodin v industriálním objektu zvaném „Šroubárna“ (Štefánikova ulice, 150 m od náměstí směr Jablonec nad Nisou). Sklářský bleší trh je příležitost skleněné kousky prodat, koupit anebo směnit. Je to příležitost, jak strávit příjemný čas! Organizátoři věří, že bleší trh se sklem i tentokrát ožije nejenom díky zapomenutým kouskům z místních sklepů a půd…



Výstava skla / Zdeněk Lhotský & Associates 2017 - Zahájení výstavy skla Zdeněk Lhotský & Associates 2017 v zrekonstruovaném industriálním prostoru Kotelna v bývalé textilní továrně na Poříčí v Železném Brodě - sobota 16. září od 17 hodin

Představí se zde výstava děl Zdeňka Lhotského a pětice jeho přátel – výtvarníků, kteří realizovali své práce ve spolupráci se stidiem Pelechove. Výběr exponátů pro rok 2017 zahrnuje kromě tavených objektů Lhotského také práce Oldřicha Plívy, Martina Hlubučka, Jaroslava Róny, Lucie Švitorkové a Rebecy Huerty (Mexiko). Zatímco všechny vystavující spojuje volba tavení skla ve formě, každý z nich přichází s unikátním pojetím plastiky, a to i z hlediska mezinárodního kontextu. Instalace jejich děl spolu s industriálním interiérem prostoru Kotelny vytváří mimořádný výstavní celek.



Městské muzeum - Po dobu konání Skleněného městečka je možné navštívit také sklářskou expozici Městského muzea na náměstí 3. května. Stálá expozice představuje reprezentativní výběr z muzejní sbírky dokumentující stylový a technologický vývoj skla prezentovaný na pracích profesorů sklářské školy nebo produkci malých rodinných firem, které v Železném Brodě a jeho okolí působily. Zvláštní pozornost návštěvníků si zaslouží ojedinělé skleněné objekty Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Aktuální výstava se věnuje někdejší železnobrodské sklářské firmě Pastrnek a osobnosti výtvarnice Jiřiny Pastrnkové.



Komentovaná prohlídka sklářské expozice se koná v sobotu 16. září ve 13.00 hodin.