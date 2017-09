Letnímu kinu a piknikům odzvonilo

Jablonec nad Nisou – Začátek září znamenal nejen konec letních prázdnin ale i závěr promítání filmů pod širým nebem.

Letní kino v Jablonci n. N.Foto: magistrát Města Jablonec n. N.

Sezonu promítání filmů v jabloneckém letním kině zakončil snímek z rukou dvojice Svěráků, Po strništi bos. „Tento český film se stal rozhodně jedním z nejnavštěvovanějších za celou letní sezonu,” uvedla Barbora Irglová manažerka Kino týmu. Během letních měsíců zavítalo do kina celkem 4 736 návštěvníků. „Trend letních kin nyní stoupá, s letošní návštěvností jsme naprosto spokojeni,” pochvalovala si Irglová.



Letní kino nelákalo jen filmové diváky, ale i labužníky a lidi, kteří rádi spojí příjemný film s dobrým jídlem. Jablonecká kina již v loni navázala spolupráci s místní kavárnou Pokec. Společně připravili i řadu pikniků. „Zprvu jsme pořádali pikniky jednou měsíčně, v tomto roce jsme ale kvůli velkému zájmu organizovali pikniky hned dvakrát za měsíc,” sdělila Veronika Kopecká provozní kavárny Pokec.

U stánku, který kavárna provozuje, se zastavovali nejen lidé, kteří mířili přímo do kina. „Mnohdy přišli posedět i kolemjdoucí, kteří neměli v plánu zavítat do kina,” dodala Kopecká. Široká nabídka uspokojila všechny návštěvníky. Děti ocenily domácí limonády, které si dospělé mohli obohatit o sklenku alkoholu, nechyběly zde ani vybrané druhy vína nebo dva různé chmelové moky. „V kavárně jsme si oblíbili právě vína. Moc nás potěšilo, že si můžeme sklenku dát i při sledování plátna,” vypráví Renata z Liberce.



V chladných dnech se mohli příchozí ohřát nejen teplými nápoji ale například i dýňovou polévkou. „Oceňujeme, že pracovníci kavárny přizpůsobují nabídku i počasí,” komentovala Barbora Irglová. Po dvaasedmdesáti večer plných pestré nabídky filmových novinek promítání skončilo a piknikové koše se až do příštího léta uzavřely. Spojení jídla a filmu si ale můžete užít i přes zimu. V kině Junior se každou neděli koná Filmbrunch, snídaně plná dobrot zakončená sledováním filmu v pravé poledene.